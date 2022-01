Das Jahr 2021 war ein Jahr großer Veränderungen – so sehr, dass der Blick in die Zukunft ein wenig schwindelerregend erscheinen mag. 2022 werden jedoch einige lang anhaltende Trends zum Tragen kommen. Es handelt sich dabei um große Makrotrends, die sich auf alle Sektoren auswirken werden. Mehrere davon werden sich in der Art und Weise niederschlagen, wie die einzelnen Branchen Digital Signage und Displays einsetzen.

Nachhaltigkeit

Der Gedanke der Nachhaltigkeit in der Wirtschaft ist natürlich schon seit einiger Zeit auf dem Vormarsch. Mehrere Faktoren tragen dazu bei, dass sich Nachhaltigkeit von einer Randerscheinung zu einem Muss entwickelt. Nachhaltigkeit wird zu einem entscheidenden Faktor beim Einkauf, ob im B2B- oder B2C-Bereich. Sie ist auch wirtschaftlich praktischer, vor allem in Bezug auf Digital Signage. Hier gibt es zwei wichtige Themen:

Die Art und Weise, in der die Beschilderung von der Nachhaltigkeit betroffen ist, ist der Anwendungsfall. Obwohl die Nutzung in den verschiedenen Sektoren unterschiedlich ist, ersetzt Digital Signage in der Regel verbrauchsintensivere Kommunikationsmittel. Unternehmen und städtische Infrastrukturen wechseln damit Wegweiser aus Papier bis hin zu lebensgroßen Werbefiguren aus Pappe aus. Dies ist auf lange Sicht zeit- und kosteneffizienter und verbraucht zudem weniger Ressourcen.

Der Hauptaspekt der Nachhaltigkeit, der bei Digital Signage schon relevant ist, ist das Design. Bei Sharp/NEC definieren wir dies als: Recycle, Reuse und Reduce Consumption. Recycle bezieht sich auf das im Screen eingesetzte Material. Sharp/NEC verwendet zum Beispiel einen Metallrahmen, der zu 100 Prozent in den Produktionszyklus zurückgeführt werden kann. Reuse bedeutet nicht nur, dass man einen Produktionszyklus aufbaut, der die Wiederverwendung von Komponenten ermöglicht, sondern auch, dass man ein Produkt baut, das sich weiterentwickeln kann. Das modulare Design kann dazu beitragen, dass Displays nicht weggeworfen, sondern je nach Bedarf weiterverwendet werden. Beides trägt zur Langlebigkeit bei. Der Kauf eines Displays, das seine Konkurrenten überdauert, bedeutet, dass sich die verbrauchten Ressourcen über einen längeren Zeitraum amortisieren.

Mit dem zunehmenden Umweltbewusstsein im Jahr 2022 wird die Öffentlichkeit mehr über die Details echter Nachhaltigkeit erfahren und dem Greenwashing gegenüber misstrauischer werden. Dies wird sich in den verschiedenen Industrien auf unterschiedliche Weise zeigen, aber ein sichtbarer Punkt wird die Verwendung von Digital Signage und die Wahl des Produktdesigns sein.

Hybride Teams

Noch mehr als 2020 könnte 2021 als das Jahr in Erinnerung bleiben, in dem sich die Arbeit verändert hat. Der Ausbruch der Pandemie im Jahr 2020 zwang Unternehmen auf der ganzen Welt, sich schnell auf die Arbeit von zu Hause aus einzustellen. 2021 brachte jedoch eine Verschiebung hin zur teilweisen Fernarbeit, die zu einem festen Bestandteil der Wirtschaft wurde. Ein Teil dieses Wandels ist sicherlich auf die Unsicherheit im Zusammenhang mit Covid-19 zurückzuführen, da namhafte Unternehmen wie Microsoft, Google und Uber die Rückkehr an den Arbeitsplatz immer wieder verschoben haben. Ein größerer Teil des Problems betrifft jedoch die Arbeitnehmer.

Nach allen Maßstäben befinden wir uns inmitten eines Wandels hin zu einer leistungsfähigeren Belegschaft, da Unternehmen mit einem Arbeitskräftemangel zu kämpfen haben und Arbeitnehmer ihre Beziehung zur Arbeit neu bewerten. Jobbörsen wie Zip Recruiter verzeichnen nicht nur einen erstaunlichen Anstieg der in Stellengesuchen angebotenen Leistungen, sondern auch einen enormen Anstieg der Fluktuation. Das bedeutet, dass eine ganze Generation von Managern, die ihre Karriere in einem Markt mit einem Überangebot an Arbeitskräften verbracht hat, eine neue Art der Führung erlernen muss, wie die NY Times kürzlich berichtete. Eines der wichtigsten Anliegen der Arbeitnehmer in allen Branchen ist Flexibilität.

Der Trend zur Flexibilität wird sich im Jahr 2022 vor allem in Form von Telearbeit und hybriden Teams zeigen. Jeder hat eine andere Vorstellung davon, was das bedeuten wird. Einen tieferen Einblick in die praktische Umsetzung bietet das aktuelle Sharp/NEC Technologiepapier zum Thema Hybridarbeit. Hybride Arbeit wird sich in der Verwendung von Kollaborations-Displays zeigen. Teams, die sich auf eine teilweise Fernarbeit einstellen, benötigen Tools für eine klare Kommunikation, damit die Zusammenarbeit nicht durch Abwesenheiten beeinträchtigt wird. Bei größeren Collaboration-Displays bedeutet dies Videokonferenzlösungen, die gestochen scharf sind und es den Teammitgliedern ermöglichen, die Mimik und Körpersprache der anderen aus der Ferne zu erkennen.

Wenn Unternehmen im Jahr 2022 hybrides Arbeiten ermöglichen wollen, werden sie nach Wegen suchen müssen, um die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt im Unternehmen zu gewährleisten. Hochauflösende Bildschirme werden dazu beitragen, dass Videokonferenzen produktiv bleiben. Sie sind auch ein effektives Kommunikationsinstrument, wenn sie dazu dienen, ein Gefühl von Kultur und Gemeinschaft im physischen Büro zu schaffen, was das Büro für die Mitarbeiter attraktiver macht.

Datengesteuerte Nutzung

Dieser Trend hat sich im vergangenen Jahr deutlich verstärkt. Unternehmen nutzen Daten schon seit einigen Jahren verstärkt zur Steuerung von Inhalten. Im vergangenen Jahr ist jedoch das Bewusstsein für den Datenschutz gestiegen. In Europa hat die Datenschutzgrundverordnung (GDPR) das Ausmaß der personalisierten Datennutzung in den Fokus gerückt. Sogar Facebook, dessen rücksichtslose Datennutzung aufgedeckt wurde, hat seine Gesichtserkennungssoftware aufgrund von Datenschutzbedenken der Nutzer eingestellt.

Im kommenden Jahr werden die Unternehmen versuchen, ein Gleichgewicht zu finden, das die Privatsphäre des Einzelnen respektiert und gleichzeitig das Beste aus den Daten macht. Sektoren wie der Einzelhandel, das Gastgewerbe und die Unterhaltungsbranche werden dies mit Digital Signage umsetzen, die Daten in aggregierter Form verwendet. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Entrance Flow Management von Sharp/NEC, das mit Hilfe integrierter Sensoren individuelle Bewegungen, aber keine persönlichen Merkmale registriert. Das bedeutet, dass der Inhalt mit der Bewegung verknüpft werden kann und der Screen selbst die Daten aufnimmt.

Stellen Sie sich ein großes Einzelhandelsgeschäft mit mehreren Ausgängen und Knotenpunkten vor. Ein datengesteuertes Nutzungstool wie Entrance Flow Management kann Managern dabei helfen, sicherzustellen, dass die Leute beim Betreten bestimmte Informationen sehen, sei es der letzte Verkauf oder die neuesten Covid-Präventionsvorschriften. Gleichzeitig kann das Management erkennen, wo sich die Mitarbeiter bewegen und versammeln. So können sie die besten Inhalte für jede Phase der Customer Journey bereitstellen oder herausfinden, wo der Verkehrsfluss ein Problem darstellt. Da das Tool keine persönlichen Daten speichert, können die User Digital Signage optimal nutzen.

Öffentlicher Raum

Die Pandemie hat die Städte zu einem umfassenden Umdenken bei der Raumnutzung gezwungen. Während der Beschränkungen und Teilsperrungen ist der öffentliche Raum wichtiger als je zuvor geworden. Da in Europa nur 2 bis 15 Prozent der Flächen in den Stadtzentren öffentlich zugänglich sind , müssen Planer und Behörden das Beste aus dem ihnen zur Verfügung stehenden Raum machen. Der zunehmende Fokus auf den CO2-Fußabdruck des Verkehrs hat auch intelligenten IoT-Systemen im Verkehrswesen und der großen Bewegung in Richtung Dezentralisierung Auftrieb gegeben. Im Konzept der 15-Minuten-Stadt ist alles, was für das städtische Leben benötigt wird, vor Ort verfügbar.

All dies führt zu einer intelligenten Nutzung von Digital Signage im Außenbereich. Es kann von der Stadt eingesetzt werden, um den Gästen die Orientierung zu erleichtern und die Einheimischen über aktuelle Veranstaltungen und Vorschriften zu informieren. Lokale Unternehmen können sie nutzen, um zu informieren und zu unterhalten, während Haltestellen sie nutzen, um ihre Fahrgäste auf dem Laufenden zu halten. All dies bedeutet, dass die eingesetzten Displays wetterfest und einfach zu bedienen sein müssen.

Digital Signage kann ein wichtiges Instrument für das Stadtmanagement sein, aber nur, wenn die Botschaften auch ankommen. Das bedeutet, dass High-Brightness-Screens benötigt werden, um gegen das Umgebungslicht anzukommen, sowie ein Gehäuse und eine Belüftung, die verhindern, dass Regen, Schnee und Staub das Display beschädigen. Außerdem muss die Verwaltung der Inhalte so einfach zu handhaben sein, dass die Botschaften ständig aktualisiert werden können.

Im kommenden Jahr werden sich die Trends von Digital Signage weiter in Richtung Nachhaltigkeit, hybride Teams, datengesteuerte Nutzung und Einsatz im öffentlichen Raum entwickeln. Diese Trends kommen in Digital Signage-Lösungen, die langlebig, klar und einfach zu verwenden sind. Glücklicherweise gibt es Lösungen für jeden, der danach sucht.