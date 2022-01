Es gab Gewinner und Verlierer, aber insgesamt ist das Jahr 2021 überraschend gut verlaufen. Einzelhändler, deren Geschäft als essenziell eingestuft wurde, erlebten während der Schließung einen Boom und waren bereit, groß und schnell in die Kundenkommunikation zu investieren, um den Umsatz zu maximieren und die Bereitstellung von Sicherheitsinformationen zu verbessern. Covid-bedingte Sperrungen und Einschränkungen boten anderen Unternehmen die Möglichkeit, ihre Digital Signage-Systeme mit minimalen Unterbrechungen zu erneuern – oder neue hinzuzufügen. Darüber hinaus verließen sich viele Unternehmen und Gemeinden stark auf Digital Signage, um neue Empfehlungen des öffentlichen Gesundheitswesens, Social-Distancing-Regeln und allgemeine Gesundheits- und Sicherheitsinformationen im Zuge der Pandemie effektiv zu kommunizieren.

Brightsign hat in diesem Jahr seinen zweimillionsten Player ausgeliefert; ein Meilenstein, den wir früher als erwartet erreicht haben. Das ist zum Teil auf das Wachstum zurückzuführen, das durch mehrere pandemiebedingte Einflüsse ausgelöst wurde. Außerdem erhielten wir den größten Einzelauftrag in unserer Geschichte mitten im Lockdown. Obwohl Covid-19 sowohl uns als auch unsere Kunden in vielerlei Hinsicht herausforderte, war der begrenzende Faktor für unser Wachstum in diesem Jahr tatsächlich der Siliziummangel.

Das Kundensmartphone nutzen

Unser Erfolg in diesem Jahr beruhte darauf, dass wir in der Lage waren, uns schnell anzupassen. Wir bieten schon seit langem berührungslose Interaktivität an, aber das Interesse an diesen Lösungen ist sprunghaft angestiegen. Wir können den physischen Eingriff in berührungsinteraktive Digital Signage-Systeme überflüssig machen, indem wir die Kontrolle über das Erlebnis auf die Telefone der Kunden übertragen; dafür scannen sie einfach einen QR-Code. Andere Ansätze umfassen die Interaktivität über Tasten und Sensoren, die keine physische Berührung erfordern. Die berührungslosen Airselect-Sensoren von Audio Authority lassen sich beispielsweise problemlos in bestehende Displays und unsere Abspielgeräte integrieren – das ist großartig, denn dann müssen Einzelhändler die vorhandene Kioskhardware nicht ersetzen. Das gesteigerte Hygienebewusstsein wird wahrscheinlich noch lange nach der Pandemie anhalten, sodass berührungslose digitale Displays definitiv auf dem Vormarsch sind.

Ein Jahr der Chancen

Ich sehe das kommende Jahr als ein Jahr der Chancen für die Branche. Im Jahr 2021 vermittelte Digital Signage nicht mehr nur Werbe- und Marketingbotschaften, sondern auch wichtige Gesundheits- und Sicherheitshinweise an Besucher, Mitarbeiter und die breite Öffentlichkeit. Die Möglichkeit, Inhalte schnell und aus der Ferne zu aktualisieren, hat viele Unternehmen, die noch an der traditionellen Beschilderung festhielten, davon überzeugt, auf digitale Systeme umzusteigen. Um davon zu profitieren, muss sich die gesamte Branche jedoch auf die Benutzerfreundlichkeit konzentrieren und die Messlatte für Qualität und Zuverlässigkeit höher legen. Viele Unternehmen konzentrieren sich auf neue Dinge, vergessen aber, dass das größte Problem bei Digital Signage leere Bildschirme oder „Windows Blue Screens of Death“ sind.

Brightsign wird sich im Jahr 2022 noch stärker und schneller entwickeln. Wir wollen weiterhin die Führung bei der Bereitstellung der leistungsfähigsten digitalen Erlebnisse für Märkte wie Einzelhandel, Gesundheitswesen, Bildung, Attraktionen, Stadien und Transportwesen übernehmen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kunden nicht nur nach neuen Funktionen suchen, sondern auch danach, dass wir ihr bestehendes Netzwerk von Playern einfacher einrichten und verwalten können. Dieses Denken zeigt sich in den BSN-cloud-Updates, die wir im Dezember angekündigt haben und die den Arbeitsablauf in beiden Bereichen verbessern und neue Funktionen bieten. Trotz der Teileknappheit, Covid-19 und anderer Herausforderungen können sich unsere Kunden auf Brightsign verlassen, wenn es um neue und marktführende Best-in-Class-Produkte im Jahr 2022 geht.