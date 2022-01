Rückblicke auf das Jahr 2021 verleiten dazu, uns auf die wirtschaftlichen Krisen zu konzentrieren, die schon seit Anfang 2020 zu täglichen Begleitern der Handels- und Retailbranche geworden sind. Auch wenn man hierbei nichts beschönigen darf, sind es aber auch gerade die herausfordernden Rahmenbedingungen, die uns und unsere Kunden mit exponentieller Geschwindigkeit zu neuen Lösungen geführt haben. „Raus aus der Komfortzone“ galt von nun an als Devise für alle Überlegungen und Umsetzungen.

Stillstand ist für uns Rückschritt, und so haben auch wir als Team bei Muse Content 2021 mehr bewegt als in den vergangen 5 Jahren zusammen. Dies macht mich besonders stolz und ist für mich die wichtigste Botschaft beziehungsweise der wichtigste Teil des Rückblicks für 2021. Alle sind über ihren Schatten gesprungen und haben sich mit neuen Technologien und veränderten Abläufen auseinandergesetzt. Die gute Nachricht: So langsam werden wir, zumindest die meisten von uns, erwachsen.

Low-Code-Projekt im Beta-Status

Die Herausforderung in den vergangenen 12 Monaten lag in der Geschwindigkeit und dem starken Wachstum des Unternehmens. Der Markt bewegte sich durch die schnelle Evolution im Bereich Software und die neue Akzeptanz von Medien beim Endkunden schneller als je zuvor. Web-3-Technologien sowie das dazugehörige Metaverse sind nur einige Trends, die an der Branche (vermeintlich) vorbeizulaufen scheinen. Dabei gehört diesen Themen ein starker Fokus eingeräumt, da sie auch unsere Branche in den nächsten Jahren mit prägen werden.

Neue Technologien und das Herausfordern des Altbewährten bilden bei uns nicht nur die Basis für unsere Live-Shopping-Software, sondern ebenfalls die Grundlage für viele neue Applikationen, die wir für unsere Kunden aktuell entwickeln. Der Benefit liegt auf der Hand: Die Themenbereiche Online und Offline verschmelzen zu einem Kanal, und das vollautomatisch. 2022 werden die ersten dieser Projekte gestartet und im Feld erprobt. Das erste Low-Code-Projekt wird von uns für Knauf umgesetzt und befindet sich gerade im Beta-Status.

Viel mehr als Fernseher

Ein weiteres schönes Beispiel ist Live-Shopping, das seit diesem Jahr bei vielen Unternehmen aus dem Vertriebskonzept nicht mehr wegzudenken ist und sich in den nächsten Jahren durch den Eintritt zusätzlicher Marktteilnehmer immer stärker manifestieren wird. Schlussendlich resultieren auch aus diesem Bereich neue hybride Retailflächen, die Live-Streaming inklusive E-Commerce und klassischen Handel auf derselben Fläche erlauben. Die erste hybride Retailfläche wird im Q1 bei einem Outdoorhändler umgesetzt und ermöglicht diesem, mehrere Standorte live zu vernetzen und so auch stationär und online mehr Kunden an den Events teilhaben zu lassen.

Es war noch nie spannender als heute! Wir haben alle eine steile Lernkurve hinter uns und wir bei Muse Content schauen optimistisch in das Jahr 2022. Es liegt in der Natur des Menschen, den Umgang mit Krisen so lange zu erproben, bis wir die Rahmenbedingungen nicht mehr als Krise wahrnehmen. Früher oder später werden wir unsere Normalität selbst gestalten. Genau jetzt ist die beste Zeit zu beweisen, dass unsere Branche dieser Entwicklung gewachsen ist und weitaus mehr zu bieten hat als „Fernseher an der Wand“!