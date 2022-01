Das spannende Jahr 2021 ist zu Ende gegangen, das vor allem durch eines geprägt war: die globale Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen in vielen Bereichen. Eine Tatsache, die beim Jahresrückblick vor einem Jahr keiner wissen konnte, aber doch jeder befürchtet hat.

Auch wir haben diese Auswirkungen zu spüren bekommen. Vor allem diese Themen haben uns beschäftigt:

Aufgrund der angespannten Situation in der Lieferkette haben wir bei der Beschaffung mit noch größerer Weitsicht geplant und das Lager weiter aufgestockt, damit unsere Kunden die gewohnten Lieferzeiten genießen konnten.

Auch die betriebliche Digitalisierung wurde weiter vorangetrieben, um für die Marke Gude eine erhöhte Visibility am AV-Markt zu erreichen. Besonders vor dem Hintergrund, dass das sonst so wichtige und erfolgreiche Messegeschäft 2021 zum größten Teil zum Erliegen kam. Wir werden trotzdem daran festhalten, nächstes Jahr auf der ISE 2022 in Barcelona auszustellen.

Aber auch im Online-Bereich wird es für unsere Kunden nächstes Jahr sehr spannende Neuigkeiten geben. Um nichts zu verpassen, können diese News am besten auf unserem Gude Linkedin-Kanal gelesen werden.

Das ganze Jahr hindurch haben wir strenge Hygeniekonzepte im Unternehmen gefahren und dafür gesorgt, dass es zu keinen innerbetrieblichen Ansteckungen kommt. Auch die Außenkontakte haben wir deutlich reduziert und auf digitale Kommunikation gesetzt.

Zwei starke Trends

Umso wichtiger ist hierbei: Unser Fokus auf den internationalen AV-Markt hat weiter Früchte getragen. Das ist spürbar an einer wachsenden Zahl an erfolgreichen AV-Projekten, vor allem in den Bereichen Digital Signage, DooH, Enterprise und Residential. Ein zunehmendes Bekenntnis zu zwei starken Trends zeichnet sich hier ab:

Auf der einen Seite einheitliches vernetztes Monitoring aller AV-Geräte: Mit den präzise gemessenen Stromwerten der Stromleisten kann proaktives Monitoring betrieben und Ausfällen frühzeitig vorgebeugt werden. Außerdem kommt hinzu, dass der Service verbessert wird, indem Serviceeinsätze durch einen Remote Reboot eingespart werden.

Auf der anderen Seite: Nachhaltiger Betrieb von IT-Installationen und der damit verbundene Trend zu Green AV und Green Signage fungieren hier als Katalysator: Intelligente Stromlösungen, die es erlauben, dauerhaft Stromkosten und damit CO2-Emmissionen zu senken sind nicht nur bei anspruchsvollen Anwendern, sondern auch bei DooH-Betreibern, Digital Signage-Anbietern und AV-Integratoren stark gefragt.

So überrascht es wenig, dass Gude in diesem Jahr nicht nur sein internationales Vertriebsnetzwerk in EMEA sukzessive ausbauen konnte, sondern auch eine Vielzahl an Technologiepartnerschaften abgeschlossen hat (Crestron, Control4, Densitron, Utelogy und Domotz).

Gude Systems blickt also voll Zuversicht auf das bevorstehende Jahr 2022! Nicht nur dass wir hoffen, dass dieses Mal die Pandemie erfolgreich zurückgedrängt wird. Dieses Jahr hat uns zusätzlich wieder gezeigt: Auch wenn eine Branche unter den Herausforderungen der Pandemie zu leiden hat, können proaktives Handeln und die Konzentration auf wesentliche Themen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu steigenden Umsätzen führen. Lediglich die sich fortsetzenden Turbulenzen in den globalen Lieferketten scheinen hier größeres Potenzial als die Pandemie zu besitzen, die Geschäftsentwicklung einzubremsen.