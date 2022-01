Blickt man auf das Jahr 2021 zurück, lassen sich fünf interessante Punkte herausgreifen, die die Digital Signage-Industrie geprägt haben.

1) Zunehmende Vorliebe für Selbstbedienung: Social Distancing förderte die Bereitschaft zum DIY. Von der Abholung am Straßenrand bis zur Bestellung am Kiosk waren Personal und Kunden durch mehr als nur Acrylglas getrennt. Der ironische Nebeneffekt – der die anfänglichen Erwartungen bei Ausbruch der Pandemie nicht bestätigte – bestand darin, dass die Nutzung von Touchscreens entgegen den Erwartungen der Hygienebeauftragten zunahm.

2) Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit: Dank der GDPR und ähnlicher globaler Richtlinien sind Anonymität und Datensicherheit zu einem wichtigen Thema geworden, das von Kunden mit immer höheren Erwartungen an die Wahrung ihrer Privatsphäre gefordert wird. Darüber hinaus zeigt die zunehmende Verlagerung in die Cloud sowie die steigende Zahl von gehackten Bildschirmen und IT-Infrastrukturen die Anfälligkeit von Digital Signage. Eine kleine Minderheit von DS-Anbietern hat ISO 27001- und SOC2-Zertifizierungen, aber die meisten sind Black Boxes, denen die Kunden in diesem Punkt blind vertrauen müssen.

3) Mainstream-Akzeptanz für Analytics stockt: Zum Teil aufgrund der Ablenkung durch die globalen Ereignisse, zum Teil aufgrund einer Branche, die weiterhin ein Thema meidet, mit dem sie sich nicht besonders gut auskennt, ist eine breite Akzeptanz von Analytics nicht zustande gekommen. Obwohl öffentlich zugängliche Kioske genauso datenintensiv sind wie Web- und mobile Anwendungen, gibt es keinen Vergleich in Bezug auf die Reife der Datenerfassung und -visualisierung. Die Projekt-KPIs für den Einsatz von Digital Signage bleiben ein weiteres Jahr im Dunkeln.

4) Konsolidierung der DS-Anbieter und Vertikalisierung durch Fusionen und Übernahmen: Anbieter von Standardprodukten wurden von einer Vertikalisierungswelle erfasst, die zu Fusionen und Übernahmen führte. Große Integratoren mit ISV-Unterabteilungen versuchen, ihre eigenen autarken Ökosysteme zu schaffen, während unabhängige Innovatoren sich auf Best-of-Breed-Partnerschaften konzentrieren. Es ist eine weitere Runde der uralten Debatte in jeder Branche: Vertikalisierung vs. Multi-Vendor-Exzellenz.

5) Persönliche Treffen mit Kunden und Partnern blieben aus: Konferenzen und persönliche Verkaufsgespräche haben nicht stattgefunden. Reiseverbote hielten Unternehmen zu Hause, und gesundheitliche Bedenken sprachen gegen belebte Ausstellungsflächen. Veranstaltungen fanden zwar statt, aber nur sporadisch und mit weitaus weniger Teilnehmern als in den Jahren vor Covid-19. Der Wunsch nach persönlichen Gesprächen ist so stark wie eh und je, aber er muss noch ein weiteres Jahr warten.

Das wird 2022 wichtig

Auch im Ausblick auf das Jahr 2022 lassen sich fünf wichtige Trends ausmachen.

1) Low Code/No Code wird zum Mainstream: Low Code/No Code wird sich vom nächsten großen Ding zum Muss entwickeln. Der „Citizen Developer“ wird mehr denn je in den Vordergrund rücken, da die Beschleunigung des digitalen Engagements weiterhin das Angebot an qualifizierten Ressourcen übersteigt. Es geht um die Demokratisierung sowohl von Geschäftsprozessen als auch von kreativen Aufgaben, die es denjenigen, die sich mit dem Kunden auskennen (vielleicht sogar dem Knowledge Worker selbst!), ermöglichen, ihre mangelnden Kenntnisse in Sachen Programmierung zu überwinden. „Time-to-Market“ übertrumpft „Not-Invented-Here“; Geschwindigkeit und Agilität übertreffen „Slow and Steady“. Legacy-Anbieter müssen sich das Paradigma zu eigen machen, oder sie riskieren, gegen die Innovatoren zu verlieren.

2) Green Computing geht über Ambitionen hinaus: Ob aus ökologischer oder finanzieller Sicht, es gibt viele Anreize für eine nachhaltige Datenverarbeitung. Niedriger Stromverbrauch und hohe Leistung – auch bekannt als „mit weniger mehr erreichen“ – werden von einem Ziel zu einer Erwartung, und die verlängerte Haltbarkeit bestehender Hardware – damit sie nicht auf unseren Mülldeponien landet – wird ein Gesprächsthema in den Gewinnberichten sein. Die schleppende Mikrochip-Lieferkette ist der letzte Nagel im Sarg des verschwenderischen Verhaltens.

3) Steigender Bedarf an DXP-Konzepten für Digital Signage: Der DIY-Geist der Kunden im Jahr 2021 und die damit verbundene Nutzung von Technologien vor Ort zur Erleichterung von Selbstsuche und Selbsteinkauf machen es erforderlich, dass diese ortsbezogenen digitalen Inhalte als Bürger erster Klasse behandelt werden, gleichberechtigt mit Investitionen in das Internet, in mobile und soziale Medien. Hinzu kommt der Hunger nach datenbasierten Erkenntnissen, der die Einführung von In-Venture-Analysen weiter vorantreiben wird. Die Einzelhändler werden dazu angehalten sein, die Signage- und Kiosk-basierenden Inhalte mit den Kommunikations- und Datenerfassungstechnologien zu verbinden, die die Verbraucher zu Hause und auf ihren persönlichen Geräten dank der Digital Experience Platforms (DXPs) erreichen.

4) Digital Signage wird auf das Web für persönliche Geräte ausgedehnt: Die ständige Nutzung persönlicher Geräte wird Anbieter von Inhalten und Innovatoren dazu veranlassen, Wege zu finden, um digitale Inhalte und Mobiltelefone in Räumen miteinander zu verbinden. Die technische Voraussetzung dafür ist die Verlagerung von Broadcast- und interaktiven Signage-Inhalten ins Internet. Es sind drei Hauptanwendungsfälle zu erwarten: das Publikum zu einem Veranstaltungsort zu locken, das Publikum mit Eindrücken von einem Veranstaltungsort zu versorgen und das Erlebnis am Veranstaltungsort durch Echtzeit-Interaktion zwischen einem Gerät und ortsbezogenen Inhalten zu kombinieren. Auf diese Weise werden sich moderne Veranstaltungsorte vom Mainstream abheben.

5) Fragmentierung des Marktes trotz Vertikalisierung von Anbietern: Die Fusionswelle in Richtung Vertikalisierung führt zu One-Stop-Shops, die eine Gesamtkompetenz bei der Projektabwicklung versprechen, von der Hardware über Dienstleistungen bis hin zur Software. Diese Integratoren werden mit dem Spannungsfeld zwischen dem Verkauf von Servicestunden und immer höheren F&E-Investitionen in technische Innovation, Vereinfachung und Sicherheit zu kämpfen haben. Der daraus resultierende Widerstand gegen Partnerschaften und das Streben nach abrechenbaren Stunden erzeugt Gegendruck auf die Weiterentwicklung der Technologie. In der Zwischenzeit werden sich einige ISVs auf die Bereitstellung von Projekten und Dienstleistungen konzentrieren und nicht mehr auf den Markt hören, sondern auf eine kleine Gruppe von zahlenden Kunden. Die übrigen ISVs, die sich der Innovation verschrieben haben, bringen zwar Neues auf den Markt, riskieren aber eine Marginalisierung. Insgesamt werden Unternehmenskunden auf eine Vielzahl von Geschäftsmodellen für die Bereitstellung von Digital Signage stoßen und von systematischer Beratung profitieren, welcher Ansatz am besten zu ihren aktuellen und zukünftigen Anforderungen passt.