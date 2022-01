Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) sind einer der ersten globalen Kunden, die den Adobe Experience Manager (AEM) und AEM Screens für Digital Signage einsetzen. AEM wurde ursprünglich in der Schweiz entwickelt, und so ist es nicht verwunderlich, dass One Inside, eine Schweizer Agentur, eines der bisher wichtigsten AEM-Screen-Projekte geplant, entwickelt und ausgerollt hat.

invidisXworld sprach mit Michael Grob, Senior Consultant bei One Inside, über die Herausforderungen des Projekts und die Vorteile von AEM Screen.

Michael Grob erklärte uns, wie das Digital Signage-System auf Notfälle reagiert und erläutert die Vorteile, welche die Adobe-Software mit in das Projekt brachte.

„Es gibt zwei Komponenten im System“, beschreibt Michael Grob die Funktionsweise des SBB-Ökosystems. „Das CMS stellt Informationen bereit. AM Screens nimmt diese Informationen auf und verteilt sie auf die Screens.“

Das Gespräch war Teil der invidisXworld Schweiz Tour: invidis reiste durch das Land, um Anwendungsfälle zu sehen und wichtige Akteure der Schweizer Digital Signage Industrie zu interviewen.