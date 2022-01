ISE 2022 Save the Dates - DSS Events 2022

Neues Jahr, neues Glück. Invidis ist zurück mit den Digital Signage Summit Konferenzen in Barcelona (zeitgleich zur ISE) und in München (DSS Europe 2022). Beide Termine liegen im Sommer in der Hoffnung, dass die Corona-Pandemie ihren jährlichen Tiefpunkt erreicht oder noch besser die Pandemie sich zu einer Endemie entwickelt hat.

DSS ISE | Barcelona | 11. Mai 2022 DSS Europe | München | 6-7. Juli 2022 Veröffentlichung invidis Jahrbücher | 5. Juli 2022

Das aktualisierte Programm der DSS ISE (11. Mai) veröffentlichen wir in den kommenden Tagen, ebenso die ersten Themen und Speaker für München (6-7. Juli). In München veröffentlichen wir auch die neusten Ausgaben des invidis Jahrbuchs 2022 und invidis Yearbook 2022 mit vielen neuen Rankings und mit stark erweitertem Umfang.

Wir freuen uns, die Branche bald wieder auf unseren DSS Events begrüßen zu dürfen. Es ist dringend Zeit, sich wieder persönlich zu treffen – wir können es kaum erwarten.