Las Vegas DSE in den November verschoben

Nicht nur die ISE musste ihren Frühjahrstermin verschieben, auch die DSE Las Vegas verschiebt sich auf ein späteres Datum. Neuer Termin ist nun 17-19 November in Las Vegas.

Die Digital Signage Messe sollte Ende März in Las Vegas als Neuauflage der Digital Signage Expo Show und Konferenz stattfinden, die rund 15 Jahre lang lief, bevor die Veranstalter 2020 Insolvenz anmelden mussten. Die Vermögenswerte wurden von dem in New York ansässigen Eventveranstalter Questex ersteigert, und die DSE wurde dann mit einem leicht geänderten Namen wiederbelebt.

Die Messe findet nun vom 17. bis 19. November statt und wird zusammen mit den beiden von Questex veranstalteten Business-Events LDI (Live Design International) und XLIVE veranstaltet.