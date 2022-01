Mit der Übernahme des Digital Signage-Geschäfts der Ocean-Outdoor-Tochter Ocean Mediatech (Umsatz EUR 4 Mio.) plant Visual Art einen Jahresumsatz von 30 Mio. Euro im Jahr 2022 und damit die skandinavische Marktführerschaft.

Ocean Mediatech bringt neben einem Digital Signage-Expertenteam mit großer LED-Projekterfahrung auch namhafte schwedische Kunden mit: Durch die Betriebs-Übernahme vergrößert sich der Kundenstamm von Visual Art – der McDonalds, ICA, Kesko, Circle K, NIO, 7-Eleven und Unibail-Rodamco-Westfield umfasst – um Marken wie die Optiker-Kette Synsam und den Kautabak-Hersteller Skruf.

Der britische DooH-Netzwerkanbieter Ocean Outdoor übernahm im Herbst 2019 das gesamte DooH-Geschäft von Visual Art sowie die Hälfte des Visual Art Software- und Integrationsgeschäfts. Anfang 2020 folgte die Übernahme der ebenfalls schwedischen Adcity Media (ACM). Deren Digital Signage-Geschäft wurde unter der Marke Ocean Mediatech weitergeführt.

„Wir befinden uns in einer starken Expansionsphase und sind unglaublich glücklich, mit Kunden zusammenarbeiten zu können, die sich wie wir auf einer starken Wachstumsreise in Europa befinden“, stellt Anders Apelgren, CEO der Visual Art Group fest. „Wir bekommen auch neue Mitarbeiter, die über solide Kenntnisse im Bereich LED verfügen, und werden unsere starke Partnerschaft mit der Ocean Outdoor Group fortsetzen. Wir freuen uns, ein führender Anbieter in einem schnell wachsenden Digital Signage-Markt zu sein.“

Zudem will Visual Art weiterhin in die hauseigene Digital Signage-Software Plattform und die selberentwickelten AI-Lösung investieren, die unter anderem seit 2020 bei McDonalds Schweden im Einsatz sind.