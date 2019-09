Der selbsternannte Premium-Digital-Out-of-Home Netzwerkbetreiber Ocean Outdoor Limited hat am Montag Visual Art Media (DooH-Umsatz 2018: ca 20 Mio EUR) übernommen. Visual Art ist einer der führenden DooH-Anbieter in Skandinavien und seit 2019 auch in Unibail-Rodamco Westfield Einkaufszentren in Deutschland aktiv.

Das Digital Signage Integrationsgeschäft von Visual Art (inkl. eigener Software) wird im Rahmen eines 50/50 Joint-Ventures von Ocean und den bisherigen Eigentümer von Visual Art zukünftig gemeinsam betrieben. Dazu zahlt Ocean 15 Mio EUR für ein 50% Anteil an Visual Art Technologies (2019: ca. 18 Mio Euro Umsatz). Zu den Kunden von Visual Art Technologies zählt u.a. Skandinaviens größter Lebensmitteleinzelhändler ICA und die dazugehörige Apothekenkette Apotek, H&M und Telia.

Die Übernahme der in Stockholm ansässigen Visual Art Media ergänzt das Ocean Outdoor DooH-Netz um Nordeuropa und Deutschland zusätzlich zu den existierenden Netzen in Großbritannien und den Niederlanden.

Visual Art Media ist Schwedens größter reiner digitaler Out-of-Home-Anbieter mit mehr als 260 Standorten in einer Mischung aus Einzelhandels-, Bahn-, Flughafen- und Freizeitstandorten in wichtigen Städten wie Stockholm, Göteborg und Malmö. Groß wurde Visual Art mit der Exklusivvermarktung der schwedischen Bahnhöfe. Die Schweden verfügen über Tochtergesellschaften in Dänemark und Finnland und ist Partner von Unibail-Radamco-Westfield in Deutschland. Visual Art Media hat den Exklusivvertrag für 15 Einkaufszentren (Arcaden) in wichtigen Städten wie Berlin und München.

Visual Art CEO Andreas Lind bleibt an Bord und wird weiter das Unternehmen mit seinen 140 Mitarbeitern führen. Demnächst allerdings unter der Marke Ocean Outdoor.

Für Ocean ist die Übernahme von Visual Art eine konsequente Fortsetzung der „Digital Cities for Digital Citizens“ Strategie mit dem Fokus auf attraktiven internationale Märkten, die an der Spitze der technologischen und digitalen Innovation stehen.

Die nordischen Länder führen den Digital Economy and Society Index (DESI) 2019 der Europäischen Kommission an. Finnland ist die EU mit der besten Digitalisierung, gefolgt von Schweden (zweiter Platz) und Dänemark (vierter Platz). Alle drei haben eine ähnlich starke Dynamik in der OOH-Branche wie Großbritannien und die Niederlande, wo Ocean ebenfalls tätig ist.

Die Partnerschaft von Visual Art Media mit Unibail-Rodamco-Westfield in Deutschland ergänzt die langfristige Partnerschaft von Ocean mit einem der wichtigsten Shopping Centerbetreiber der Welt. In Großbritannien hält Ocean exklusive Vermarktungsrechte an zwei von Europas umsatzstärksten Shopping Centern, Westfield London und Westfield Stratford. Das Visual Art-Netzwerk in Deutschland ermöglicht es nun 400 DooH-Flächen in 15 URW-Centern zu vermarkten.

Ocean CEO Tim Bleakley: „Visual Art Media ist ein attraktives Unternehmen, das wir seit langem bewundert haben. Das Unternehmen vereint großartige Mitarbeiter mit großen Vermögenswerten in wachsenden DooH-Märkten und bietet beeindruckende Möglichkeiten in einer Reihe von verschiedenen Geschäftsbereichen und Ländern.

„Wir haben eine starke Verbindung zu Schweden und Visual Art Media durch unser Vorstandsmitglied Martin HP Söderström. Mit seinem Netzwerk von skandinavischen Immobilienfirmen sehen wir gute Synergien und Möglichkeiten, Visual Art Media auf dem skandinavischen Markt weiter auszubauen.

Visual Art Media CEO Andreas Lind und Hoss Khosravi, Chief Revenue Officer: „Die Übernahme durch Ocean ermöglicht es uns, unsere digitale Präsenz auf den heimischen Märkten zu vergrößern, sowie unsere internationalen Ambitionen bei der Entwicklung von DooH zu verstärken. Dieses unter dem Premium-Marke Ocean zu erreichen, markiert eine aufregende neue Ära für die digitale OOH-Werbung in Skandinavien und Deutschland.“