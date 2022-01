Die Retail-Fachmesse EuroCIS, die ursprünglich vom 15. bis 17. Februar 2022 stattfinden sollte, wird aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante verschoben. Der neue Termin ist vom 31. Mai bis zum 2. Juni 2022.

Die Messe Düsseldorf entschied dies in Abstimmung mit den ausstellenden Unternehmen und beteiligten Partnern, auch aufgrund der weiterhin unsicheren Lage hinsichtlich der Reise- und Quarantänevorgaben in den einzelnen europäischen Ländern.

Planungssicherheit für Aussteller und Besucher

„Der Handel wartet dringend auf die EuroCIS, denn nirgendwo sind die Innovationszyklen so kurz wie in der Handelstechnologie, und die EuroCIS ist die wichtigste Innovations- und Businessplattform der Branche“, unterstreicht Erhard Wienkamp, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf. Man wolle aber allen Beteiligten in der besonders von der Pandemie betroffenen Retail-Branche Planungs- und Handlungssicherheit geben. „Wir erwarten im Frühsommer eine starke EuroCIS mit hoher internationaler Beteiligung, in einer nicht mehr derart massiv von Covid-19 dominierten Gesamtlage“, erläutert Erhard Wienkamp.

Auch das EHI Retail Institute befürwortet eine Verschiebung der Messe um dreieinhalb Monate. „Aus den vielen Unwägbarkeiten, die im Zusammenhang mit Covid-19 gerade jetzt noch im Raum stehen, ergibt sich für die Aussteller ein hohes Risiko in Bezug auf die erforderlichen Messeplanungen, den damit verbunden Investitionen und der Erreichung ihrer Messeziele. Daher begrüßen wir eine Terminverschiebung auf Ende Mai, mit dem Ziel, dann der „Marke EuroCIS“ wieder gerecht werden zu können. Dies ist ganz im Sinne der Aussteller und Messebesucher“, sagt Michael Gerling, Geschäftsführer des EHI Retail Institute, Köln.

Erst gestern abend hatte auch die ISE eine Verschiebung von Ende Januar in den Mai 2022 bekanntgegeben.