Susanne Grundmann ist ab sofort neue Chief Global Client Officer der Omnicom Media Group Germany. Damit steigt die bisherige CEO der OMD Germany ins oberste Managementboard der Agenturgruppe in Deutschland auf. In der neu geschaffenen Position ist die 40-Jährige für die horizontale Kundenführung der Holding verantwortlich.

„Wir freuen uns, mit Susanne Grundmann so ein außerordentliches Talent für die neu geschaffene Funktion des Chief Global Client Officers gewinnen zu können“, sagt Paul Remitz, CEO Omnicom Media Group Germany. „Die Bedeutung von global agierenden Kunden ist in den vergangenen Jahren nicht zuletzt durch den Beitrag von Susanne Grundmann in unserer Organisation stark gestiegen. Susanne Grundmann habe OMD in zwei Jahren zur größten deutschen Digitalagentur entwickelt. Das zeige sich auch in den gewonnenen Kunden, zu denen Müller Milch, Bitburger und Jägermeister sowie internationalen Kunden wie Allianz, Philips, Stada oder Daimler zählen.

Susanne Grundmann ergänzt: „Kunden erwarten im Kontext digitaler Marketing Transformation maßgeschneiderte und integrierte Kommunikationslösungen über die unterschiedlichen Disziplinen hinweg. In dem Zusammenspiel aus Kreation, Technologie und Daten bekommt Media eine zunehmend zentrale Rolle. Das erfordert agile und adaptive Organisations-Strukturen und Teams, die in einer menschenzentrierten Kultur, in schnellen übergreifenden Lern- und Entscheidungszyklen arbeiten und dadurch einen Mehrwert für alle Beteiligten generieren.“

Vom CSO zum CEO

Die Nachfolge von Susanne Grundmann übernimmt René Coiffard: Er ist ab neuer CEO von OMD Germany.

In den vergangenen beiden Jahren hat René Coiffard als Chief Strategy Officer der OMD Germany maßgeblich die Transformationsthemen und die strategische Ausrichtung der OMD entwickelt und mitgestaltet. Unter der Führung des 38-Jährigen sind neue Units wie OMD Create und OMD Business Transformation entstanden. Neben René Coiffard bilden Boris Cieslar, Chief Client Officer, und Markus Stautner, Chief Operating Officer, die Führungsriege von OMD Germany.

„Nicht zuletzt durch die Pandemie haben sich die Rahmenbedingungen, in denen wir agieren, grundlegend und rasant verändert“, erläutert René Coiffard die Ausgangsbasis für OMD Germany für 2022. „Sowohl Kunden als auch Agenturen stehen vor großen Herausforderungen, die durch immer schnellere Veränderungen und zunehmende Komplexität entstehen. Zeitgleich ergeben sich dadurch aber auch mehr Chancen für bessere und effektivere Kommunikation als jemals zuvor.“