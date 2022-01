Der Verband Aussenwerbung Schweiz (AWS) hat das Marktforschungsinstitut Link mit einer Studie zur Akzeptanz und Relevanz von Außenwerbung beauftragt. Hierbei wurde das Medium Plakat im Vergleich zu Zeitungen/Zeitschriften, Fernsehen oder Kino als das «sympathischste» Medium beurteilt: Während die Werbung auf Plakaten von 72 Prozent der Befragten als sympathisch beurteilt wurden – gerechnet werden die Top2-Nennungen –, erreichen Werbung auf Websites oder in Apps und Werbung in sozialen Medien lediglich 23 beziehungsweise 22 Prozent Sympathie.

Zudem wurde Plakatwerbung als am wenigsten störend empfunden – mit 82 Prozent der Top2-Nennungen. Die Werbung auf Websites oder in Apps hingegen wird von mehr als der Hälfte der Befragten als «sehr störend» empfunden. 68 Prozent der befragten Personen erachten Werbung im Fernsehen oder Werbebriefe als „störend“ oder „sehr störend“.

Regionale Plakatwerbung wird laut der Studie als sehr positiv aufgenommen. Die Aussage «Ich finde es gut, wenn regionale Unternehmen/KMU die Öffentlichkeit mit Plakatwerbung auf sich aufmerksam machen» wurde mit 76 Prozent der Top2-Nennungen am häufigsten als zutreffend empfunden.

Angesichts der Tatsache, dass Plakatwerbung in der Stadt Genf verboten werden soll, wurde zudem die Haltung gegenüber Verboten von Plakatwerbung abgefragt. Eine Mehrheit der Befragten (63 Prozent) erachten es als „überhaupt nicht gut“ oder „nicht gut“, wenn Plakatwerbung verboten würde.

Zur Studie

Der AWS befragt den Wert von Out of Home in regelmäßigen Studien. Die vorliegende Online-Befragung wird in dieser Form in etwa alle 4 Jahre gemacht und wurde aktuell von Link im Zeitraum vom 5. bis 10. Januar 2022 bei insgesamt 1.013 Personen im Alter von 15 bis 79 Jahren durchgeführt. Erstmals wurde der Wert von regionaler Plakatwerbung ermittelt. Die detaillierten Ergebnisse der Studie finden sich hier.