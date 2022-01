Otto hat seine Frühjahrskampagne gestartet: Unter dem Motto „Der Frühling zieht jetzt schon ein“ will das Versandhaus seine Home-and-Living-Position stärken und seine Eigenmarken in diesem Bereich – andas, Leonique, Otto Products und die Garden-&-DIY-Eigenmarke Konifera – in den Fokus rücken.

Im Zentrum der Kamapagne stehen TV-Spots und Online-Videos auf Youtube, die Influencerinnen und Influencer mit einbeziehen. Diese tanzen im Dreivierteltakt zu Johann Strauss‘ Frühlingsstimmen durch die Wohnung, malen Wände an oder richten ein Gewächshaus ein. Es treten Lisa Banholzer mit Ehemann Issa Masé, Stefanie Luxat, Tom Hammer, Anna Rupprecht und Sabela García Cuesta auf. Verlängert werden die Influencer-Kooperationen auf OTTOs eigenen Social-Media-Kanälen. Im Medienmix ist auch Digital-Out-of-Home enthalten.

Als Digitalagentur zeichnet oddity für Social-Media-Assets und die Display-Werbung verantwortlich; Kreation und Konzeption stammen von c/o Setzkorn Kempern. Als Mediaagenturen fungieren BPN und Weischer JVB.

„Mit unserer vernetzten Kampagnenführung setzen wir erstmals auf Influencer*innen entlang des gesamten Funnels: von TV bis Social Media“, erläutert Rodja Schmitz-Hübsch, Product Lead Marketingkommunikation bei Otto. „Ziel der Kampagne ist es, unseren bereits starken Marktanteil im Online-Home-&-Living-Markt weiter auszubauen.“

Die Kampagne läuft bis zum 24. April 2022.