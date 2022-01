Die pilot-Agenturgruppe hat zum Jahresanfang zwei langjährige Mitarbeiter in die Geschäftsführung berufen: Anja Jeremias und Oliver Dragic verstärken künftig die Führungsriege in Gruppe.

Oliver Dragic wird sich als Geschäftsführer um digitale Produkte und Technologien kümmern. Dazu gehört etwa die Entwicklung ergänzender Produktlösungen und neuer Ansätze in der Zielgruppenansprache. Der 37-Jährige stieß 2014 zu pilot und stieg innerhalb des Performance Marketing Teams zum Director Programmatic Advertising auf. Seine ersten beruflichen Erfahrungen machte Dragic zuvor im Performance Marketing der Omnicom Media Group.

„Wir sollten uns bei Produktlösungen nicht ausschließlich auf das Angebot globaler Akteure verlassen – vielmehr braucht es spezifische Konzepte für unsere regionalen Märkte. Daher ist es auch unser Anspruch bei pilot, gemeinsam mit unseren Partnern innovative Konzepte zu entwickeln und für unsere Kunden zu realisieren“, so Dragic. „Entsprechend freue ich mich auf die vielen Projekte und neuen Lösungen, die wir mit unseren Kunden für den hiesigen Markt etablieren werden.“

Zwei wichtige Säulen

Anja Jeremias verantwortet in ihrer neuen Position den Einkauf klassischer Medien und wird die Umsetzung leistungsstarker Kampagnen forcieren. Jeremias kommt aus der Mediaberatung und gehört seit fünf Jahren zur pilot-Crew – zuletzt als Direktorin für den strategischen Einkauf. Vor ihrer pilot-Laufbahn war die heute 36-Jährige für Initiative Media sowie die DVV Media Group tätig.

„Ich freue mich, den sehr erfolgreichen Einkauf der klassischen Medien bei pilot zu übernehmen und diesen aktiv in die Zukunft zu führen“, erklärt Anja Jeremias. „Klassische Medien werden auch in Zukunft einen wichtigen Baustein im Mediamix bilden, sollten aber in ihrem Einsatz innovativ und mit neuen Inventaren gedacht werden.“

Kristian Meinken, Geschäftsführer Agenturgruppe pilot, kommentiert: „Sowohl der klassische Mediaeinkauf als auch die Entwicklung neuer digitaler Angebote sind zwei sehr wichtige Säulen für die Zukunftsfähigkeit unserer Agenturgruppe. Besonders freut es mich, dass wir die beiden Schlüsselpositionen mit Menschen aus den eigenen Reihen besetzen konnten. Anja und Oliver sind sehr erfahren und kreativ, kennen die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen im Markt sehr gut und werden maßgeblich zum weiteren Erfolg unserer Agenturgruppe beitragen.“