Seit dem 15. Januar 2022 ist Andrew McDaniel bei Toshiba Global Commerce Solutions als Managing Director und Senior Vice President of Europe tätig. In dieser Position verantwortet er das gesamte europäische Geschäft und berichtet von Irland aus an Rance Poehler, den globalen President und CEO für Toshiba Commerce Solutions.

Andrew McDaniel verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Leitung kundenorientierter Technologieunternehmen und hatte zuletzt bei Dell mehrere internationale Führungspositionen inne. Er konzeptionierte multinationale Projekte zur digitalen Transformation und setzte diese um. Bei Dell brachte er die Cloud- und Enterprise-Computing-Strategien des Unternehmens voran und leitete europaweit die Entwicklung von Kundenlösungen für Großunternehmen, den Mittelstand und den öffentlichen Sektor.

Dynamischer Einzelhandel

„Der Einzelhandel in Europa entwickelt sich sehr dynamisch und hat aufgrund seiner Innovationskraft eine herausragende Rolle. In der Region sind viele unserer Kunden und Partner zu Hause“, erklärt Rance Poehler. „Um zu unserem weltweiten Wachstum beizutragen, ist Andrew McDaniel mit seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz und umfassenden Erfahrung in der Entwicklung von Technologielösungen und Geschäftsinnovationen genau die richtige Person. Er wird die digitale Transformation beschleunigen und auch unsere fantastischen Partner in der Region stärken.“

„Dies ist eine entscheidende Zeit für Europas Einzelhändler und Partner, da sie daran arbeiten, angesichts des ständigen Wandels agiler und widerstandsfähiger zu werden“, sagt Andrew McDaniel. „Dies ist auch ein wichtiger Moment für Toshiba, da das Unternehmen seine Kompetenzen in puncto Technologie, Software und Dienstleistungen weiter stärkt und ausbaut. Die Grundlage dafür sind fundierte Branchenkenntnisse, bewährtes Fachwissen und die Zusammenarbeit mit Partnern in der gesamten Region. Meine Aufgabe wird es sein, diese Ressourcen zu bündeln, um Einzelhändlern bei der Transformation zu helfen und mehr Wachstumsmöglichkeiten für unsere Partner in ganz Europa zu schaffen.“