Rance M. Poehler löst Scott Maccabe bei Toshiba Global Commerce Solutions ab und wird neuer Präsident und CEO der Toshiba-Tochter für Retail-Lösungen und Digital Signage. Maccabe hatte die Position seit 2015 inne und bleibt als Präsident weiterhin bei Toshiba America Business Solutions tätig. Poehler übernimmt mit sofortiger Wirkung und arbeitet für einen nahtlosen Übergang eng mit Maccabe zusammen.

„Die Einzelhandelsbranche sucht nach neuen und innovativen Lösungen, um sich schneller an Kundenbedürfnisse anzupassen. Gleichzeitig optimieren digitale Lösungen den Ladenbetrieb und reduzieren die Kosten für die Geschäftsausübung und -führung. Toshiba ist hervorragend aufgestellt und steht kurz davor, die Branche mit intelligenten End-to-End-Lösungen zu revolutionieren“, sagt Poehler.

Vor seinem Start bei Toshiba war der erfahrene Technologie-Manager unter anderem bei Pansonic in verschiedenen Führungspositionen tätig, etwa als Präsident der Panasonic Systems Communications Company North America (PSCNA). Hier leitete er einen Geschäftsbereich mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar. Poehler war maßgeblich beteiligt am Wandel von PSCNA von einer produktorientierten Sparte zu einem End-to-End-Anbieter für innovative Einzelhandelslösungen in den Bereichen Mobilität, Point-of-Sale, Digital Signage, Computer Vision und Analytics.

In seiner Zeit bei Dell Technologies war Poehler als Vorstand des weltweiten Vertriebs für das Cloud-Client-Computing-Team verantwortlich. Auch bei Pivot3 konnte Poehler Erfahrungen sammeln. Dort leitete er als Chief Revenue Officer den internationalen Vertrieb, beaufsichtigte die Umsetzung der Wachstumsstrategien und kümmerte sich um das Gewinnen neuer Talente für das Unternehmen. Zuletzt arbeitete der Digital-Experte rund ein Jahr lang selbstständig als Berater.

„Rance Poehler ist ein äußerst erfahrener Manager mit nachweislicher Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Unternehmen“, sagte Maccabe über seinen Nachfolger. „Er bringt die erforderliche Stärke und Umsetzungskompetenz mit, um Toshiba Commerce Solutions dabei zu helfen, weiter zu wachsen – damit Toshiba seinen Kunden mit digitalen Lösungen dabei helfen kann, noch erfolgreichere Händler zu werden.“