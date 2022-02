Im Herzen von Hamburg bezog das globale Medizintechnikunternehmen Olympus im Sommer 2021 seine neue Zentrale für die EMEA-Region und für Olympus Deutschland. Der Neubau bietet auf 11 Etagen und einer Fläche von 35.000 Quadratmetern Platz für mehr als 1.200 Mitarbeiter. Um Formen der hybriden und kollaborativen Arbeit zu fördern, setzte Olympus im neuen Bürogebäude auf moderne AV-Medientechnik.

Auf dieser Grundlage sowie der medientechnischen Fachplanung von macom stattete die Amptown Systems Company unterschiedliche Raumvariationen aus: Trainingsräume, Besprechungs- und Konferenzräume, ein Auditorium, sowie Räume für den persönlichen Austausch. Zusätzlich gibt es auch vier zentrale Flächen, die bereichsübergreifenden Austausch und kreatives Arbeiten fördern sollen und von Mitarbeitern mitgestaltet wurden.

Organisation über Crestron

Als zentrales Mediensteuerungssystem kommt Crestron zum Einsatz. Es vernetzt die Geräte in den Räumen und übernimmt die Übertragung der Audio- und Videosignale über das Crestron Digital Media System und deren Komponenten. Um ein freies Bewegen im Raum und zeitgleiches Steuern der Mediensysteme zu ermöglichen, wurde eine Mobile Control App integriert.

Ein Highlight stellte die Ausstattung unterschiedlicher Arbeitsbereiche mit Microsoft Surface-Hubs 2S der neuesten Generation und die Integration dieser in das AV-Mediensystem dar. Das Olympus-Campus-Projekt gilt laut Amptown als eines der größten Surface Hub Rollouts im europäischen Raum im vergangenen Jahr. Hier kamen neben den 50-Zoll-Modellen auch die neusten 85-Zoll-Versionen zum Einsatz.

Zu den Collaboration-Locations kamen noch Sonderräume dazu: Beispielsweise wurden das Olmypus Medical Training Center, Showrooms und das Auditorium mit Medientechnik ausgerüstet.

Zentrales Element in dem für circa 140 Personen ausgerichteten Auditorium, ist die aus 3 mal 3 rahmenlosen 55-Zoll Displays der Unisee-Serie von Barco bestehende Videowall. Für die zusätzliche Übertragung von Bildinhalten kommen zwei weitere 85-Zoll-Samsung-Displays zum Einsatz, welche in den hinteren Seitenwänden des Auditoriums integriert wurden. An der Decke montierte PZT Kameras und Deckenmikrofone liefern bei Videokonferenzen die notwendigen Video- und Audiosignale.

Trotz Corona im Zeitplan

Im Medical Showroom für OP-Integrationslösungen kamen weitere großformatige Displays und ein innovatives Präsentationsystem zum Einsatz.

Trotz Pandemiebedingungen wurde die Medienintegration im gesamten Gebäude fristgerecht fertig. Laut Amptown trug hier besonders die gute Zusammenarbeit aller Gewerke bei.