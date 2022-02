Da waren es zwei Punkte weniger. Die Deutsche Telekom überarbeitet ihren Markenauftritt, um weltweit ein einheitliches Markenerlebnis zu schaffen. Das betrifft auch das berühmte Konzern-Logo in Magenta: In einer kompakten Form werden nur noch zwei der berühmten Digits in der Form „Digit-T-Digit“ verwendet. Dazu wurden die Kurven optimiert und Dach, Stamm und Fuß gestärkt.

Die Veränderungen sollen insgesamt einen kraftvolleren Auftritt bewirken. Zudem führt die Neugestaltung zu einer vereinfachten Anwendung und verbesserten Wahrnehmung über alle digitalen und physischen Kontaktpunkte.

In Zukunft will die Telekom das neue T in ihrer Kommunikation stärker hervorheben. Durch die neue Form soll es sich von einer reinen Absenderkennzeichnung in den Mittelpunkt rücken im Sinne des jeweiligen Inhalts inszeniert werden. Für Ulrich Klenke, Markenchef der Deutschen Telekom, ist das T „ein klarer Leuchtturm im Sinne unseres Purpose“.

Die Logo-Überarbeitung ist Teil einer Anpassung des gesamten Markenauftritts an die Strategie „Leading Digital Telco“. Diese fokussiert inhaltlich insbesondere auf die Teilhabe am digitalen Leben, nachhaltiges Handeln und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. „Ein Purpose, eine Markenarchitektur, ein Logo, ein Claim und ein Brand Design – mit unserer globalen Markenstrategie wollen wir die Entwicklung zur Leading Digital Telco für alle Menschen erlebbar machen“, erläutert Ulrich Klenke.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die ikonische Unternehmensfarbe Magenta wird weiterhin für die Kunden Erkennungsmerkmal bleiben. Zusätzlich hat die Telekom der Farbe eine klare Rolle gegeben. „In Zukunft werden wir die Bezeichnung zur länderübergreifenden Strukturierung unseres Produktportfolios nutzen und uns damit noch deutlicher vom Wettbewerb differenzieren“, sagt Ulrich Klenke. Im Zusammenspiel mit dem Liquid Brand Design, das die Deutsche Telekom bereits 2020 einführte, soll die Neuausrichtung den Auftritt als globale Marke stärken.

Die strategischen Grundlagen des neuen Markenauftritts entwickelte das Group Brand Management der Deutschen Telekom. Die Umsetzung erfolgte unter Einbeziehung aller relevanten Bereiche des Konzerns und in Zusammenarbeit mit Metadesign, Düsseldorf.

Die Telekom setzt das überarbeitete T-Logo erstmals auf dem Mobile World Kongress in Barcelona vom 28. Februar bis zum 3. März 2022 ein. Für die weltweite Umstellung plant der Konzern zwei bis drei Jahre ein. Im ersten Schritt wird das Unternehmen seine digitalen Kanäle, Kommunikationskampagnen und Sponsorings umstellen. Dann erfolgen die Anpassungen in der physischen Welt, in den Stores und an den Gebäuden.