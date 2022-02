Das Palmers-Hochhaus in Wiener Neudorf ist zu einem großen Teil mit einer riesigen LED-Fassade bedeckt: Auf 1.020 Quadratmetern erstreckt sich hier seit neuestem ein halbtransparenter LED-Screen, der ab März für DooH-Kampagnen buchbar ist.

Laut dem Betreiber Number One – auch der Screen wird so genannt – handelt es sich hierbei um die größte LED-Werbefläche in Europa – größer beispielsweise als die Piccadilly Lights, die 784 Quadratmeter aufweisen. Durch die Location an der Schnittstelle der Südautobahn und der Bundesstraße 17 sowie im Umfeld der Shoppingmall Westfield Shopping City Süd geht Number One von rund 12 Millionen Blickkontakten pro Monat Monat aus. Gebaut und installiert wurde der Screen von Rineo Sign Factory.

Als Generalprobe wurde der Number-One-Screen vorige Woche im Beisein des niederösterreichischen Landtagsabgeordneten Martin Schuster mit Sujets für das Bundesland Niederösterreich bespielt.

„An einer der meistbefahrensten Straßen Österreichs bietet Number One eine nahezu unübersehbare Stand-Alone-Fläche, die neue Maßstäbe hinsichtlich Größe und Qualität setzt. Werbetreibenden und Mediaagenturen steht ab März 2022 das neue Flaggschiff der Out-Of-Home Kommunikation zur Verfügung, das Werbebotschaften vor den frequenzstarken Toren Wiens erhellend und impactstark inszeniert“, kommentiert Number-One-Geschäftsführer Michael Müllner-Baatz. „Bei Out-Of-Home zählt die Größe. Diesen Anspruch erfüllen wir mit Number One eindeutig.“

Die LED-Werbefläche kann für 14 oder 28 Tage gebucht und mit statischen Sujets im Querformat bespielt werden. Die Inhalte sind jeweils 30 Sekunden lang im Loop sichtbar. Maximal drei Kunden werden rotierend geschaltet. Sujets können innerhalb eines Buchungszeitraums beliebig oft getauscht werden, womit beispielsweise ein Wechsel der Inhalte an unterschiedlichen Wochentagen oder eine Synchronisierung mit anderen digitalen Out-Of-Home-Maßnahmen möglich sein soll. Als Vermarkter fungieren das DooH-Unternehmen Infinity Media und der Außenwerbespezialist Triconsulting.