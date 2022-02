Die österreichischen DooH-Unternehmen Peakmedia und Lanmedia kooperieren und bieten in der gemeinsamen Vermarktungsgesellschaft Monitorwerbung ihre eigenen Screens als exklusives Vermarktungsnetz an. Das Netzwerk umfasst rund 700 Screens und mehr als 350 Standorte. Peakmedia und Lanmedia besitzen die Screens – Peakmedia nutzt in der Regel die dimedis-Software kompas, deren Vertriebspartner sie in Österreich sind.

Die Standorte des Netzwerks sind über Österreich verteilt, mit Schwerpunkten im Westen und im Süden Österreichs – den Standorten von Peakmedia (Ebbs in Tirol) und Lanmedia (Hermagor in Kärnten). Nach eigener Angabe sind die beiden Unternehmen in ihren Bundesländern jeweils Marktführer.

Die Screens werden in vier Location-Gruppen eingeteilt: Roadside, City, Shopping und Public Buildings. Der Fokus liegt auf LED-Walls an frequentierten Straßen und Stelen im innerstädtischen Bereich, zum Beispiel am Prater in Wien. Durch das breitgefächerte Netzwerk sollen Agenturen und Unternehmen ihre Zielgruppe punktgenau ansprechen können.

„Wir bieten ein österreichweit einheitliches System an, mit kurzen Wegen zwischen den einbuchenden Kunden und uns als Netzwerkbetreiber. Mit uns erhalten Kunden einen einzigen Ansprechpartner für digitale Flächen im Westen und Süden von Österreich“, erklärt monitorwerbung-Geschäftsführer Josef Maier.

„Ein weiterer großer Vorteil für unsere Kunden ist, dass Buchungen direkt beim Netzbetreiber erfolgen. Unsere Netzwerke werden von uns täglich überprüft“, ergänzt Sebastian Lanner, zweiter monitorwerbung-Geschäftsführer.

Nach Aussage von Monitorwerbung erreicht das exklusive Netzwerk mehr als 4 Millionen Bruttokontakte am Tag. Die Standortzahlen sollen in Zukunft noch ausgebaut werden.