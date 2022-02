Für Ameria liegt in der Gestensteuerung die Zukunft der Interaktion mit Digital Signage-Touchpoints. Innovative Bedienungskonzepte digitaler Touchpoints am Point of Sale bringen mehr Spaß in die Nutzung und eine höhere Aufmerksamkeit.

Wie die Technologie funktioniert und Insights in erste Projekte bieten die Future of POS Weeks 2022 die in dieser Woche als Online-Event starten. Top-Themen des Programms sind

Offline to Online: Konvergenz von digitalen Angeboten und Kanälen und der sinnvollen Integration in der Fläche

Trends im Handel: Was wird nach der Pandemie bleiben und wie kann man davon profitieren?

Wie geht man Innovationsprojekte konkret an und wie stellt man sicher, dass man skalierbare Innovationen mit tatsächlichem Business Impact bekommt?

Dazu präsentieren Digital Signage-Experten Vorträge, und interessierte Integratoren und Endkunden können live mit der Kamera einen individuellen Rundgang über den Ameria-Messestand erhalten – Fachsimpeln mit Entwicklern und Konzeptexperten inklusive.