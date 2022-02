Im Rahmen der Award Night von Best of Swiss Web wird am 7. April 2022 auch der Goldbach Crossmedia Award verliehen. Dann wird zum 18. Mal die beste crossmediale Kampagne in der Schweiz geehrt. Als Jury fungieren anerkannte Branchenexperten.

Doch daneben gibt es auch den Publikumspreis: Hier haben Kunden, Agenturen und andere Interessierte die Möglichkeit, ihre Lieblingskampagne zu küren – unabhängig vom Urteil der Jury.

Bis zum 14. März ist die Branche eingeladen, per Online-Tool für ihren Lieblingscase zu stimmen.

Folgende Kampagnen stehen zur Auswahl (in alphabetischer Reihenfolge):

• Aldi Arbeitgeber-Kampagne / Kunde: Aldi Suisse / Agentur: Inhalt und Form

• Athlete to Athlete – What most inspires you / Kunde: Odlo

• Basler Versicherung – konsequente Personalisierung im mid-Funnel / Kunde: Basler Versicherung / Agentur: Mediacom

• Bénédict «Lerne lieber Sinnvolles» / Kunde: Benedict-Schule Zürich / Agentur: Monami

• Best of Migipedia / Kunde: Migros-Genossenschafts-Bund / Agentur: Wirz Communications

• Chleiderchäschtli / Kunde: Zalando / Agentur: Jung von Matt

• Coca-Cola Pulitzer Algorithm / Kunde: Coca-Cola HBC Schweiz / Agentur: Mediacom

• CSX & Fussball? Klar geht das / Kunde: Credit Suisse / Agentur: thjnk Zürich

• «digitalone» / Kunde: localsearch / Agentur: zimmermann communications

• Flims «Keep it calm and beautiful» / Kunde: Flims Laax Falera Management / Agentur: Metzger Rottmann Bürge

• Geberit Handbutts / Kunde: Geberit / Agentur: Wunderman Thompson

• Haltung zeigen. watson lesen. / Kunde: watson / Agentur: Family

• ipso! – Bedürfnisorientiertes Bildungsmarketing / Kunde: ipso Bildung / Agentur: jim & jim

• McDonald’s «Best Burger» / Kunde: McDonald’s / Agentur: TBWA\ Switzerland & OMD

• McDonald’s «Burger Summer Run» / Kunde: McDonald’s / Agentur: TBWA\ Switzerland & OMD

• McDonald’s «Xmas Magic Run» / Kunde: McDonald’s / Agentur: TBWA\ Switzerland & OMD

• Migileaks / Kunde: Migros-Genossenschafts-Bund / Agentur: Wirz Communications

• Migros Weihnachten / Kunde: Migros-Genossenschafts-Bund / Agentur: Wirz Communications

• Mini Big Love Summer Challenge 2021 / Kunde: BMW / Agentur: dentsu X

• Neukunden für Top CC mit Convertos Crossmedia / Kunde: Top CC / Agentur: Converto

• Oris Calibre 400 Global Launch Campaign / Kunde: Oris / Agentur: Webrepublic

• Recipes rewritten / Kunde: Krebsliga Schweiz / Agentur: Farner Consulting

• Roadcross «Tears» / Kunde: Roadcross Schweiz / Agentur: Farner Consulting

• Runtime / Kunde: Ochsner Sport / Agentur: thjnk Zürich

• Senda dil Dragun – Der längste Baumwipfelpfad der Welt / Kunde: Weisse Arena Gruppe / Agentur: Viaduct

• Sens e-Recycling / Kunde: Sens e-Recycling / Agentur: dreifive

• Share Your Fire / Kunde: Allianz Suisse / Agentur: Sir Mary

• Simpego Versicherungen Launchkampagne / Kunde: Simpego Versicherungen / Agentur: addvanto

• Sixth Sense / Kunde: Zweifel Pomy-Chips / Agentur: Jung von Matt

• Škoda Enyaq IV / Kunde: Škoda / Agentur: Mediacom

• Smile – Versicherung ohne Blabla / Kunde: Smile Versicherung

• Titlis Bergbahnen «The Lost Bully» / Kunde: Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis / Agentur: Metzger Rottmann Bürge

• Volg «Aus Liebe zum Dorf und seinen Vereinen» / Kunde: Volg / Agentur: Metzger Rottmann Bürge

• Wingo Black November / Kunde: Swisscom / Agentur: Heimat Zürich

• Züribrätt / Agentur: Inhalt und Form

• Zürich Tourismus Herbst-Kampagne 2021 / Kunde: Zürich Tourismus / Agentur: Capture Media