In der XTS-Serie an Indoor-Touch-Stelen bietet das Unternehmen digitalsignage.de seit neuestem auch das Modell XTS-49 an. Die Stele enthält ein 49-Zoll-Display mit Touchbedienung, einem vorinstallierten HD-Smart-Player sowie ein 2-mal-10-Watt-Audiosystem an.

Das Modell eignet sich laut Anbieter unter anderem für den Einzelhandel, die Gastronomie und Corporate-Anwendungen. Das Display bietet eine Helligkeit von 500 Candela; die Abmessungen betragen 731 mal 1.856 mal 45 Millimeter.

Die XTS-Serie umfasst Stelen mit Displays zwischen 32 und 98 Zoll, die laut Anbieter für den 24/7-Betrieb ausgelegt sind. Sie verfügen über ein pulverbeschichtetes Gehäuse eine nahtlose, gehärtete Glasfront. Die Touchfunktion des IPS-LCD-Panels ist bei allen Modellen der Serie deaktivierbar. Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre.

Für die Gestaltung, die Überwachung und Steuerung der Inhalte steht das cloudbasierte CMS-System DS-Channel zur Verfügung. Die Plattform ist in Verbindung mit den DS-Channel-Media-Playern, Signboards, Videowalls und Stelen von digitalsignage.de für die ersten drei Jahre kostenfrei. Danach kostet die Lizenz 48 Euro pro Player und Jahr. Alle Digital-Signage-Inhalte werden über das CMS zentral in der Cloud erstellt und von dort über die Playlisten an die entsprechenden Media-Player ausgespielt.