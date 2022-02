Drei Größen der Digital-Out-of-Home-Branche kooperieren: Das Digital Media Institute (DMI), Goldbach Germany und Ströer haben eine gemeinsame Gesellschaft unter dem Namen „Institute for Digital Out of Home Media“ (IDOOH) gegründet. Das Ziel des neuen Unternehmens: den DooH-Markt zu stärken und in seiner Weiterentwicklung voranzutreiben und zu unterstützen. Dafür soll eine gemeinsame DooH-Reichweitenstudie den Weg zur Schaffung einer einheitlichen Währung für den Digital-Out-of-Home-Markt ebnen. Des Weiteren stehen die Etablierung von Standards sowie umfassende Forschungsarbeiten zu Zukunftsthemen der Werbung auf digitalen Medien im Vordergrund. Das IDOOH steht allen Branchenteilnehmern offen.

Die Geschäftsführung des IDOOH, das zum 1. Januar 2022 gegründet wurde, übernehmen die DMI-Geschäftsführer Nadia Abou-El-Ela und Frank Goldberg.

Keine geschlossene Gesellschaft

„Mit IDOOH machen wir nicht nur einen großen Schritt hin zur Integration eines bisher deutlich fragmentierten DooH-Marktes“, erklärt Frank Goldberg, Geschäftsführer DMI. „Mit IDOOH ist nun ein Verband aktiv, der sich fokussiert und in voller Verantwortung gegenüber Kunden und Mediaagenturen um das Medium Digital Out of Home kümmern kann. Wir sind übrigens keine geschlossene Gesellschaft: Bei uns kann jeder der Marktteilnehmer mitmachen – entweder im IDOOH selbst oder im Digital Media Institute, dessen Mitglieder über das DMI auch im IDOOH vertreten sind.“

Der Launch des IDOOH wird von einer B2B-Kommunikationskampagne begleitet: Im Zentrum stehen zwei Spots, die gezielt auf den Digital-Out-of-Home-Netzen in den größten deutschen Agenturstädten ausgespielt werden und dabei Awareness schaffen sowie neugierig auf das IDOOH machen sollen.

Folgende DooH-Anbieter beteiligen sich an der Launch-Kampagne: Ambermedia, Ambient TV, Cittadino, Deutsche Hochschulwerbung, Edgar Ambient Media Group, echion, ECN, Goldbach, Hygh, inovisco, mc R&D, Neo Advertising, novum, Piranha, Ströer, Stuttgart Airport, TV Wartezimmer, UZE, Viewento.

Nachfrage für Standardisierung ist hoch

Robert Stahl, Managing Director Goldbach Germany, kommentiert die Gründung des IDOOH: „Wir freuen uns sehr, dass das Medium DooH durch IDOOH für Werbetreibende und Agenturen nun standardisiert, transparent und einfach zugänglich gemacht wird. Die neu erhobenen KPIs führen zu einer Vereinfachung der Planung für Agenturen und Kunden und bieten eine erhöhte Planungssicherheit. Als technologieorientierte Vermarkterin sehen wir, dass Programmatic DooH ein stark wachsender Markt ist und die Nachfrage von standardisierten Prozessen und einer einheitlichen Währung in diesem Bereich steigt.“

„DooH ist ein digitales Produkt mit analoger OoH-Reichweite. Unsere Erfahrung zeigt, dass Kunden ein gesteigertes Bedürfnis nach Flexibilität, Kurzfristigkeit, Granularität und Automatisierung haben, ohne dabei auf die Reichweite eines Massenmediums verzichten zu wollen. Die starke Nachfrage nach digitaler Außenwerbung ist ungebrochen – aus diesem Grund ist eine Fokussierung auf DooH jetzt notwendig“, sagt Alexander Stotz, CEO der Ströer Media Deutschland.