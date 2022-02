Brightsign hat einen neuen DACH-Vertriebsleiter: Marc Schiedl, der frühere Leiter der Geschäftsbereiche Digital Signage und Signalmanagement bei Exertis Pro AV, hat die neu geschaffene Position im Januar übernommen.

Damit stärkt der Mediaplayer-Anbieter die Betreuung der Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Durch die Tätigkeit beim Brightsign-Partner Exertis ist Marc Schiedl vielen Kunden bereits bekannt. Er soll vor allem die Beziehungen zu Vertriebspartnern, Wiederverkäufern und CMS-Anbietern sowie zu großen Endkunden in der DACH-Region vorantreiben.

Kooperationen mit CMS-Anbietern im Fokus

„Dies ist eine sehr aufregende Zeit, um zu Brightsign zu kommen“, sagt Marc Schiedl. „Der DACH-Markt wächst dank der Digitalisierung und dem Trend zu Cloud-gestützten Technologien immer weiter. Diese Entwicklung wurde durch das Coronavirus beschleunigt, aber wir sehen noch viel mehr Wachstum in den kommenden Jahren. Brightsign reagiert darauf, indem es wirklich in dieses Gebiet und in neue Produkte und Technologien investiert; es ist also der richtige Ort zur richtigen Zeit. Ich freue mich besonders auf die Entwicklung von Kooperationen mit allen anderen CMS-Anbietern im Channel, um die beste Hardware mit der besten Software für spezifische Projekte zu kombinieren.“

Marc Schiedl hat einen Abschluss in IT und Wirtschaft. Er begann seine Karriere bei Exertis Pro AV im Jahr 2007 nach einer Ausbildung. Dort war er unter anderem als Product & Sales Manager für Digital Signage und Software sowie als Produktmanager für Recording- und Streaming-Systeme tätig.

Pierre Gillet, Vice President, International Sales bei Brightsign, kommentiert: „Wir arbeiten seit vielen Jahren mit Marc bei Exertis Pro AV zusammen, und er kennt unsere Produkte und unser Team sehr gut. Er ist eine bekannte und respektierte Persönlichkeit auf dem DACH-Pro-AV-Markt. Wir freuen uns, ihn an Bord zu haben, um unseren langfristigen Erfolg in der Region voranzutreiben.“