Großformatige DooH-Screens in Stadtzentren und an Straßenrändern in 11 britischen Städten feierten am Sonntag, dem 6. Februar 2022, den Tag der Thronbesteigung von „Her Majesty Queen Elisabeth II“. Damit machte der Außenwerber Ocean Outdoor auf den 70. Jahrestag der Thronbesteigung aufmerksam.

Eine Stunde lang wurde auf den Screens das Platin-Jubiläums-Emblem zusammen mit zwei Fotos der Queen gezeigt: eines nach ihrer Krönung im Jahr 1953 – ein Jahr nach der Thronbesteigung – und eines während eines Besuchs in Edinburgh im Juli vergangenen Jahres.

Die teilnehmenden Ocean-Screens standen in Birmingham, Derby, Edinburgh, Glasgow, Manchester, Leeds, London, Newcastle, Nottingham, Norwich und Southampton.

Richard Malton, Chief Marketing Officer von Ocean, sagt: „Es ist uns eine Ehre, das erste Platin-Jubiläum und 70 glorreiche Jahre zu feiern. Dies ist eine kleine Hommage an eine bemerkenswerte Lebensleistung im Dienst der Öffentlichkeit.“

Als Highlight war die Hommage zudem auf den Piccadilly Lights am Piccadilly Circus für 10 Minuten zu sehen. Den Werbeplatz stellte Landsec, der Besitzer der Piccadilly Lights, das Artwork stammte von Vermarkter Ocean Outdoor.

Derek Manns, Commercial Media Director bei Landsec, erklärt: „Unser Gruß zum Tag des Beitritts ist der erste in einer Reihe von Anlässen, die wir für London und die Piccadilly Lights im Jahr des Platin-Jubiläums geplant haben – ein Meilenstein, den wir gerne feiern.“

Im April 2020 übertrug Piccadilly Lights zum ersten Mal Botschaften der Königin, indem es inspirierende Zitate aus ihrer Ansprache an die Nation aufgriff, als die Corona-Pandemie ausbrach.