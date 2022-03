DTEN bringt DTEN Mate auf den Markt. Dabei handelt es sich um ein Touchscreen-Tablet, mit dem sich Zoom-Meetings steuern lassen. Laut dem Anbieter ist es die derzeit einzige kabellose und mit Touchscreens kompatible Lösung am Markt, die Zoom Rooms Controller (ZRC) unterstützt.

Das Tablet wurde in Zusammenarbeit mit Zoom entwickelt und arbeitet als Controller mit jeder Zoom-Rooms-Hardware. Es verfügt über ein 10,1 Zoll großes LED-Display kapazitivem Touchscreen. Seine Funktionen umfassen unter anderem das Starten von Meetings, das Teilen von Bildschirmen sowie das Steuern der Kamera.

„Organisatoren von Videokonferenzen können oft nicht voll konzentriert am Meeting teilnehmen, da die Logistik ihre Aufmerksamkeit erfordert“, erklärt Rick Corteville, Chief Marketing Officer von DTEN. „Mit DTEN Mate haben sie das Meeting komplett unter Kontrolle, können gleichzeitig daran partizipieren und ihren Fokus auf die Kollaboration legen.“

Für Rechts- und Linkshänder

In Verbindung mit anderen DTEN-Geräten stehen weitere Funktionen für interaktive Anmerkungen und White Boarding zur Verfügung, die es ermöglichen, dass Benutzer von überall im Raum aus präsentieren können. Diese Funktionalität ist derzeit mit DTEN Go verfügbar und wird in den kommenden Monaten auf andere Geräte ausgeweitet.

Bei der Entwicklung wurde laut Hersteller besonders auf Ergonomie und ein schlankes Design geachtet. Benutzer können den Bildschirm halten und gleichzeitig interagieren. Die automatische Flip-Technologie passt sich bei Bedarf an Rechts- oder Linkshänder an.

Darüber hinaus kann da Tablet auch als Zoom Rooms Scheduling Display verwendet werden, um Räume zu reservieren oder die Verfügbarkeit von Räumen zu prüfen.

DTEN Mate ist ab sofort in Deutschland und Europa zum Netto-Preis von 579,99 Euro erhältlich; das DTEN Mate Dock, das ein berührungsloses Aufladen ermöglicht, ist im Lieferumfang enthalten. Wird DTEN Mate als Raumplaner verwendet, dient das Dock zudem als Wandhalterung.