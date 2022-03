Dell setzt bei Large Format Displays primär auf interaktive Screens zwischen 55“ und 86“ die gemeinsam mit Dell PCs und Logitech Collaboration-Lösungen als Bundle angeboten werden. Aber auch Non-Touch 55“ Displays sind für Corporate Communication Lösungen bei Dell erhältlich.

invidis sprach mit Robbi Teichfischer von Dell Technologies in Halle. Teichfischer ist als Field Product Manager der Experte für Collaborationslösungen und Large Format Displays bei Dell und u.a. auch mit Videos und Blogbeiträgen für Partner und Kunden präsent.

invidis: Großformatige Displays (LFD) spielten bei Dell Technologies in EMEA bisher keine große Rolle. Hat sich das mit der Pandemie und dem Trend zu mehr Collaboration-Lösungen und Hybrid Work geändert?

Das ist nicht ganz richtig, denn großformatige Displays spielen bei Dell Technologies durchaus eine wichtige Rolle. Grundsätzlich wollen wir unsere Kunden ganzheitlich betreuen, vom Arbeitsplatz bis hin zum Meetingraum. Seit dem Launch unseres ersten großformatigen Monitors 2014 haben wir das Portfolio kontinuierlich weiterentwickelt und bieten heute vier verschiedene InGlass-Touch-Monitore, einen Non-Touch-Monitor sowie ein passendes Ökosystem bestehend aus Lösungen von Dell Technologies und Drittanbietern.

Die Pandemie hat den Trend zu Hybrid Work und Collaboration-Lösungen noch einmal beschleunigt, und viele Kunden haben ihre Office-Strategien neu evaluiert. Damit Teams trotz Aufteilung zwischen Büro, Homeoffice und On-the-Go weiterhin nahtlos zusammenarbeiten können, werden Technologien für Kollaboration und Videokonferenzen unentbehrlich. Auch hier kommt uns zugute, dass wir aus einer Hand sowohl die Anforderungen an den Arbeitsplatz der Zukunft, zum Beispiel Shared Desks, als auch Anforderungen an intelligente Meeting-Räume erfüllen können.

invidis: Adressiert Dell Technologies mit den Large Format Displays primär B2B-Endkunden oder arbeiten sie auch mit Partner/Integratoren zusammen?

Unsere Lösungen sind sowohl direkt von uns als auch bei Vertriebspartnern und Distributoren erhältlich.

invidis: Wie sieht das Display-Lösungsangebot von Dell Technologies rund um Meetingräume und Digital Signage aus?

Unser Fokus liegt auf Meeting-Räumen. Dafür bieten wir eine Reihe von 4K-Touch-Monitoren als Grundlage an, die je nach Use Case mit weiterer Hardware ergänzt werden können. Unsere Kunden können über Dell Technologies nicht nur Dell-Lösungen, sondern auch solche von Drittanbietern etwa zum kabellosen Präsentieren oder Software zur Verwaltung von Meetings beziehen. Unsere Kunden haben die Wahl zwischen einem Pick-and-Choose-Ansatz, der vor allem gemischten Kundenumgebungen entgegenkommt, oder Bundles speziell für Microsoft Teams Rooms oder Zoom Rooms. Die Bundles enthalten vorkonfigurierte OptiPlex-Micro-PCs, die direkt in die Monitore integriert werden können, einen Logitech Tap Touch-Controller und – abhängig von der Raumgröße – Logitech-Konferenzkameras sowie natürlich unsere Large-Format-Displays in vier Größen von 55 bis 86 Zoll.