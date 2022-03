Immer wieder weisen Produktionschargen Fehler auf, die sich teilweise erst nach gewisser Laufzeit zeigen. Hier bei McDonald’s in Dubai versagen die Backlights, andere Screens zeigen unschöne „Pixel-Flecken“.

Das schwierige an dem Qualitätsverlust ist, dass sie nur optisch zu erkennen sind. Für die Remote-Überwachung scheinen alle Screens in Ordnung. Und Mitarbeitern vor Ort fehlt die Awareness und das Wissen – nicht nur hier am arabischen Golf, sondern auch in Europa.