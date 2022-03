Ob mit Sonderposten verbaute Digital Signage Stelen in Supermärkte, kaputte LED oder Displays oder durch Umbaumaßnahmen verpfuschte Installationen – invidis muss nicht erst an den Arabischen Golf fliegen, um die Alltags-Fallstricken von Digital Signage Projekten zu finden. Auch wenn die „elegante“ Kabelinstallation (siehe Aufmacherfoto) in einem Premium-Supermarkt in Dubai schon zu unseren persönlichen Highlights der letzten Monate zählt.

Digital Signage Touchpoints – passiv wie auch interaktiv – können nur Mehrwert für Unternehmen und Kunden schaffen – wenn Mitarbeiter sie als ihr Tool akzeptieren um besseren Service zu liefern. Ohne „Local Ownership“ fehlt Akzeptanz und Displays verstauben als Digitalmüll im Store.