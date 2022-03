Das Berliner DooH Startup Hygh vermarktet ab sofort die Werbeflächen Des neu entstandenen Schindler Media Networks. Die Displays befinden sich in Aufzügen von Wohngebäuden. Das ermöglicht laut der Partner eine zielgenaue und hyperlokale Ansprache kaufkräftiger Verbraucher in ihrem persönlichen Umfeld, auf die Hygh mit Schaufenster-Screens sich ebenfalls spezialisiert hat.

„Unsere Screens passen zum bestehenden Werbeträger-Inventar und der Expertise von Hygh. Unser Partner ermöglicht es unseren Kunden außerdem, unsere Werbeflächen programmatisch einzukaufen. Das ist eine echte Innovation. Damit bieten wir einen attraktiven neuen Werbekanal für mittlere bis große Werbeauftraggeber und öffnen Lift-Werbung auch als Kanal für kleinere Unternehmen“, erklärt Frank Schach, CEO von Schindler Deutschland. „Mit dem programmatischen Verkauf von Flächen und deutlich mehr Flexibilität in der inhaltlichen Anpassung oder beim zeitlichen Vorlauf reagieren wir agil auf die Anforderungen unserer Kunden und können sehr effizient Werbewirkung erzeugen.“

Das Schindler Media Network ist eine neue digitale Kommunikations- und Werbeplattform für Innenaufzüge in Wohn- und Bürogebäuden. Die Plattform ermöglicht es, Immobilieneigentümern und Werbetreibenden, die Aufzüge als Kommunikations- und Werbekanal zu nutzen.

In anderen Märkten wie in Dubai, wo ein Großteil der Bevölkerung in Hochhäusern wohnt, werden schon seit mehr als zehn Jahren DooH-Screens vermarktet. Zu Beginn nur mit wenig Erfolg haben sich DooH-Netzwerkbetreiber wie Elevison nun and Dank Programmatic etabliert. Das UAE-Unternehmen betreibt 1.200 Screens in 300 Hochhäusern.

„Unsere Unternehmensvision bei HYGH ist es, Displays im urbanen Raum als neue Informationsplattform flächendeckend in Smart Cities aufzubauen. Das Schindler Media Network hat den Aufzug als progressiven Kommunikationskanal erfolgreich etabliert und treibt somit das innovative Stadtideal der Smart City weiter voran“, sagt Antonius Link, Co-Founder von HYGH.

„Heute gibt es in Wohn- und Bürogebäuden in Deutschland nur wenig digitale Werbung. Mit diesem Angebot erschließen wir einen neuen Kanal und setzen damit den Standard im Be-reich der digitalen Kommunikation in Aufzügen“, so Schach.

Schindler stellt Gebäudeeigentümern das Schindler Media Network als End-to-End-Lösung zur Verfügung, einschließlich der Installation und des laufenden Betriebs des Netzwerks. Inhalte können über eine mobile App hochgeladen und aktualisiert werden, was eine vollständig digitale Gebäudekommunikation ermöglicht, die unabhängig von Ort und Zeit ist und in Echtzeit ausgespielt wird. Werbetreibende, Mediaagenturen und andere Unternehmen können In-Lift-Werbung nun über die Buchungsplattform von Hygh buchen.

Das Schindler Media Network umfasst derzeit zwölf deutsche Städte, weitere Städte und Screens kommen sukzessive hinzu. Das Schindler Media Network ist die jüngste Ergänzung der Schindler Ahead Plattform, die bereits Lösungen für Konnektivität, Aufzugsmanagement, oder Fernüberwachung umfasst.