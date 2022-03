Die One Tech Group und Clear Channel Switzerland haben eine Partnerschaft verkündet. Über die SSP1, die programmatische DooH-Supply-Side Platform der One Tech Group, können Werbetreibende ab sofort mehr als 500 digitale Screens an verschiedenen Standorten in der Schweiz programmatisch buchen.

Mit der Zusammenarbeit baut die One Tech Group das angeschlossene programmatisch buchbare DooH-Inventar in der Schweiz deutlich aus. Locations der Screens sind unter anderem Shopping-Malls, Coop Pronto-Tankstellen und Einkaufsstraßen in Städten wie Zürich, Basel, Bern und Luzern. Insgesamt können auf den Screens von Clear Channel nach Angaben von One Tech monatlich rund 56 Millionen Impressions erreicht werden.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Clear Channel Switzerland. Unseren Demand-Partnern können wir auf diese Weise Premium-Inventar in der gesamten Schweiz anbieten. Gleichzeitig eröffnen wir unserem Partner den Zugriff auf den Open Market“, erklärt Daniel Siegmund, Gründer und Managing Director der One Tech Group.

„Ein wichtiger Schritt“

„Die Integration der SSP1 und die Zusammenarbeit mit der One Tech Group als technologischen Vorreiter ist für uns ein wichtiger Schritt. Unser hochwertiges DooH-Inventar ist jetzt auch auf dem Open Market buchbar und wird uns so zusätzliche Umsätze ermöglichen“, ergänzt Robert Furger, Chief Development und Technology Officer von Clear Channel Switzerland.

Das Inventar von Clear Channel ist im Zuge der Zusammenarbeit als Guaranteed und Preferred Deal, aber auch im Rahmen von Private sowie Open Auction buchbar.

Insgesamt können Werbetreibende nach Angaben der One Tech Group über die hauseigene SSP1 nun circa 19.000 Screens in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien und der Schweiz erreichen.