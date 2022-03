Smadooh MEDIA unterstützt den Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten mit einem langfristigen Engagement. Die ProBono-Initiative beinhaltet eine durchgehend aktive Werbepräsenz auf den mehr als 1.000 Screens in 126 Frisörsalons schweizweit.

Der Förderverein veranstaltet zweimal jährlich eine KMSK Sport Challenge, die jeweils im Juni resp. September stattfindet und nun als festen Bestandteil im Unterhaltungsprogramm von Smadooh beworben wird. Die Kampagne beleuchtet einzelne Teilnehmerfamilien genauer und begleiten sie durch die Vorbereitung auf die KMSK Sport Challenge 2022.

«Wir freuen uns sehr, im Rahmen unseres CSR-Projekts «#doohgood» unsere neuste Partnerschaft mit dem Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten bekannt zu geben. «#doohgood» heisst denjenigen Unterstützung zu bieten, denen zu wenig Gehör verschafft wird oder die nicht für sich selbst sprechen können. Bei den betroffenen Kindern und Familien trifft dies oft in beiden Fällen zu.», so Smadooh in einer Mitteilung an invidis.