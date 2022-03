„Außenwerbung trifft. Next Generation“: Unter diesem Motto hat der Fachverband Aussenwerbung (FAW) vor zwei Jahren die OOH Academy ins Leben gerufen. Zielgruppe sind vor allem Young Professionals in Marketing, Agenturen und Medien. Ihnen will die OOH Academy in mindestens zwei Veranstaltungen pro Jahr die Welt von Out-of-Home in all ihren Facetten näherbringen.

In wenigen Wochen geht die erste OOH Academy des Jahres 2022 an den Start, und zwar als „DOOH Academy“. Das Webinar richtet sich an alle, deren jetziger oder künftgier Arbeitsschwerpunkt auf DooH und Programmatic DooH liegt. In den 90minütigen Webinaren, die wöchentlich vom 3. Mai bis zum 7. Juni stattfinden, dreht sich alles um das „Outernet“ und die Digitalität im öffentlichen Raum.

Programmatic nicht mehr wegzudenken

FAW-Geschäftsführer Kai-Marcus Thäsler erläutert: „Auf Wunsch vieler Kunden und Agenturen nimmt sich diese Academy-Edition speziell des Themas DooH an. Wir bieten Basics, spannende Insights, erläutern Programmatic Advertising und zeigen Perspektiven der Gattung.“ Experten des FAW wie auch externe Referenten informieren unter anderem über die aktuelle Zusammensetzung des DooH-Marktes, über Formate mit nationaler Relevanz, Leistungswerte sowie Zähl- und Planungstools. Planungsbeispiele aus der Praxis machen deutlich, wie sich das vorhandene Werkzeug optimal einsetzen lässt.

Darüber hinaus gibt es ebenso praktische Hinweise zur Kreation von digitalen OoH-Kampagnen. Zudem darf das Thema Programmatic Advertising nicht fehlen. „DooH ist längst Bestandteil datengetriebener Kommunikation im öffentlichen Raum. Programmatic Advertising ist der Wachstumstreiber unserer Branche“, betont Kai-Marcus Thäsler. Eine detaillierte Marktübersicht, ein Fallbeispiel wie auch die Erläuterung der wichtigsten DooH-Buzzwords stehen an einem der sechs Webinar-Tage ebenfalls auf dem Programm. Ein Ausblick zum weiteren Ausbau von DooH in Deutschland und ein Blick auf das aktuelle DooH-Geschehen im Ausland runden das Themenspektrum der DOOH-Academy ab.

Weitere Infos bietet die FAW-Website. Anmeldungen zur DOOH-Academy sind ab sofort möglich unter info@faw-ev.de.

Zu den Referenten gehören:

Florian Rotberg (invidis consulting)

Kai-Marcus Thäsler (FAW)

Frank Goldberg (IDOOH)

Manuel Lauterbach (Ströer)

Danny Buddenberg (Medimach)

Petra Fügel (Axel Springer)

Axel Feye (Darwin)

Guido Hirschhäuser (FAW)

Jonas Kofahl-Kraatz (Wall Decaux)

Dirk Fischer (Wall Decaux)

Gunnar Ritzmann (ECN)

Tobias Hefele (Nqerx)

Frank Schrader (Stadt Düsseldorf)

Ben Milne (Posterscope)