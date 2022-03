Der Top3 Display-Anbieter PPDS (Philips) bestätigt seine Teilnahme an der diesjährigen ISE 2022 in Barcelona und bietet zusätzlich für Integratoren die nicht in Barcelona vor Ort sein können, eine Online-Partnerveranstaltung im Vorfeld der Messe bereits am 30. März.

PPDS wird intern als eine der bisher größten ISE-Messen bezeichnet und plant einige der bedeutendsten Ankündigungen seit seiner strategischen Neuausrichtung. Besucher des neu gestalteten und digital beeindruckenden ISE-Standes von Philips Professional Displays (Halle 3, Q600) werden in Barcelona das neuste Philips Portfolio an Hardware- und Softwarelösungen erleben können. Zu den ausgestellten Produkten zählen Branchen-Lösungen für Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Handel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Broadcasting und Verwaltung. Auf der ISE 2022 werden PPDS-Teams aus aller Welt eine Woche lang am Stand präsent sein.

Im Rahmen der „Total Solutions“-Strategie von PPDS wird das asiatische Unternehmen mit europäischen Wurzeln und Entwicklungszentrum auch eine neue, intern entwickelte, Cloud-basierte, offene Display-Control und -Management Plattform vorstellen. Zusätzlich wird PPDS eine neue, strategische Partnerschaft mit einem Anbieter von Viren und Bakterien-eliminierenden Lösungen in Innenräumen ankündigen.

Zusätzlich zu den neuesten Produkten wird PPDS Kooperationen mit Partnern vorstellen u.a. Crestron XiO Cloud (Corporate), Logitech (Corporate, Education), i3-Technologies (Education), AI-gesteuerte PPDS Intelligent Solution for Retail (in Partnerschaft mit Intel, Advantech und Navori) und der PPDS Air Quality Sensor (Corporate, Education, Retail, Hospitality, Healthcare).

Chris Colpaert, General Manager, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dass PPDS erneut Philips Professional Displays auf der ISE ausstellen wird, und zwar gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden in der neuen Heimat der Messe in Barcelona – einem Ort, der für die Vorstellung unserer neuesten, nicht zu übersehenden Ankündigungen und Innovationen geeignet ist. Unabhängig von der Branche sind wir sicher, dass Sie an unserem Stand auf der ISE die richtige Lösung für Ihr Unternehmen finden werden.“

Franck Racapé, Vice President EMEA, fügte hinzu: „Wir waren alle enttäuscht, dass die ISE-Veranstaltung im letzten Jahr abgesagt wurde. Hier bei PPDS hat unser globales Team weiterhin unermüdlich gearbeitet, um sicherzustellen, dass der Geschäftsbetrieb zu jeder Zeit aufrechterhalten werden konnte, indem alle Mitarbeiter weiterbeschäftigt wurden und unsere Partner bei jeder Gelegenheit und Herausforderung unterstützt wurden. Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt, und wir können es kaum erwarten, Sie alle persönlich wiederzusehen und Ihnen einige der Dinge zu präsentieren, an denen wir gearbeitet haben, was garantiert eine großartige Messe werden wird.“

Zusätzliches Online-Event am 30. März

Zur Unterstützung von Partnern und Kunden, die nicht an der ISE 2022 teilnehmen können oder wollen – oder für diejenigen, die eine frühzeitigen Überblick erhalten möchten – veranstaltet PPDS am 30. März (10:00-18:00 Uhr) sein bisher größtes Online-Partner-Event.

Chris Colpaert kommentierte: „Wir wissen, dass nicht jeder bereit ist, zu reisen oder sich in stark bevölkerten Räumen wie einer Messe wohl zu fühlen. Aus diesem Grund werden wir auch in diesem Jahr wieder unsere äußerst beliebte Online-Veranstaltung NEXT Spring abhalten, um sicherzustellen, dass alle unsere Partner, ob als Alternative oder zusätzlich zur ISE 2022, alle aktuellen Geschäftsinformationen erhalten können – ohne einen Fuß außerhalb ihres Hauses oder Büros setzen zu müssen. Zusammen mit der Teilnahme an Crestrons ‚Next Road Trip Europe‘-Veranstaltung machen wir PPDS offener und zugänglicher für unsere Kunden als je zuvor.“

Dazu Franck Racapé: „PPDS ist jetzt viel mehr als nur ein Anbieter von Displays, und auf der ISE 2022 und unserer PPDS NEXT Spring-Veranstaltung werden wir zeigen, wie weit wir uns als Unternehmen in den letzten 12-18 Monaten entwickelt haben und welchen konkurrenzlosen Wert wir bieten. Wie auch immer Sie mit uns in Kontakt treten, ob auf der ISE, online oder in Ihrer Heimatstadt auf dem Creston Next Road Trip Truck, wir freuen uns auf Sie.“