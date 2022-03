ISE 2022 Sagrada Familia in 8K

In Zusammenarbeit mit der Sagrada Familia hat Samsung ein Projekt umgesetzt, bei dem das Innere, das Äußere und die wichtigsten architektonischen Strukturen der Kathedrale mit dem Galaxy S22 in 8K gefilmt und das Video auf dem Neo QLED 8K abgespielt wurde, um es mit den Besuchern zu teilen. Der Besuch der Sagrada Familia ist auch jedem ISE-Besucher zu empfehlen.

Das Unternehmen hat 16 Neo QLED 8K und 2 Digital Signage-Displays in der Sagrada Familia installiert, um das Video abzuspielen. Seit März können nun Besucher die Innen- und Außenansicht der seit Jahrhunderten in Bau befindlichen Kathedrale in 8K UHD erleben.

Die vom weltberühmten Architekten Antoni Gaudí entworfene Sagrada Familia ist ein Kunstwerk, das jedes Jahr mehr als 3 Millionen Besucher anzieht. Sie ist berühmt für die farbenfrohen Lichter, die die Kathedrale erfüllen und sich im Laufe der Zeit verändern, was laut Samsung auf dem Neo QLED 8K perfekt eingefangen wird.