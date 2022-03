Danone UK & Ireland hat sich für die in Großbritannien ansässige Digital Signage-Software Embed Signage entschieden, um seine Strategie zur Mitarbeiterkommunikation und zum digitalen Engagement umzusetzen.

Nach dem Start mit embed signage in der britischen Zentrale in Trowbridge wurde die Lösung an mehreren anderen Standorten von Danone UK & Ireland eingeführt.

Danone nutzt Embed Signage für die interne Kommunikation mit seinen Mitarbeitern über Digital Signage. Installiert sind die Systeme in allen Bürogebäuden und Fabrikanlagen, zum Beispiel an Schreibtischen, in Kantinen, an Kaffeeautomaten, in den Empfangsbereichen, in den Gemeinschaftsräumen und in den Produktionsbereichen.

Durch die Implementierung von Embed Signage ist Danone in der Lage, seinen Mitarbeitern wichtige Informationen schnell zur Verfügung zu stellen, was sich während der Covid-Pandemie als äußerst wertvoll erwiesen habe. Neben der Corona-Kommunikation soll die Strategie die Mitarbeiterkommunikation insgesamt verbessern und diese mehr an das Unternehmen binden.

„Die HR-Teams können Nachrichten an allen Standorten sofort und präzise zu verbreiten“, erläutert Stuart Grace, Digital Innovation Engineer bei Danone. „Wir können jetzt ganz einfach spezifische Nachrichten an ganz bestimmte Teams weitergeben. Es ist für alle Beteiligten eine sehr positive Erfahrung, dass wir die richtigen Leute zur richtigen Zeit mit aktuellen und relevanten Informationen versorgen können.“

2 Stunden Effizienz

Die Verbesserung der Kommunikation sei bereits objektiv messbar, erläutert Stuart Grace. „Es wurde berechnet, dass Embed Signage mindestens 2 Stunden pro Woche an betrieblicher Effizienz eingebracht hat, wobei weitere Einsparungen zu erwarten sind. Die Fernverwaltung der Bildschirme, die Planung der Inhalte und die Funktionen zur bedingten Wiedergabe haben unsere Arbeitsweise und die Kommunikation wichtiger Informationen an unsere Mitarbeiter grundlegend verändert.“

Danone arbeitet weiter an der Einführung von Embed Signage in anderen Gebieten und hat bereits mehrere Demos für weitere Unternehmensteams in anderen Ländern bereitgestellt.