Savvas Tombouloglou bringt mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung, eine tiefe Leidenschaft für Daten und Kreativität sowie langjährige Beziehungen zu wichtigen OoH-Akteuren mit, die ihm laut Broadsign in seiner neuen Rolle als Account Executive für EMEA helfen sollen.

Tombouloglou kommt von der Londoner DooH-Agentur Voodooh und JCDecaux, wo er als Head of Digital Innovation und Head of Digital bei tätig war. Vor seiner Zeit bei weltgrößten Out-of-Home Anbieter leitete Savvas Tombouloglou eines der ersten DooH-Designteams bei Avanti.

„Savvas lebt und atmet OoH, und seine unbändige Leidenschaft, anderen dabei zu helfen, das wahre kreative Potenzial des Mediums zu entdecken, ist inspirierend“, sagte Broadsign Chief Revenue Officer Maarten Dollevoet. „Zusätzlich zu seiner Liebe für alles, was mit OoH zu tun hat, bringt Savvas eine Fülle von Erfahrungen, innovativen Ideen und Beziehungen in das Team ein, die dazu beitragen werden, das kontinuierliche Wachstum von Broadsign in Europa und darüber hinaus voranzutreiben, insbesondere wenn die programmatische Entwicklung der Branche voranschreitet.“

„Broadsign ist der Inbegriff von Digital Out-of-Home und hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz von Innovation und unerschütterlicher Zuverlässigkeit, die einfach nicht zu übertreffen ist, was diese neue Rolle zu einem aufregenden nächsten Schritt auf meiner weiteren OoH-Reise macht. Außerdem ist das Team vielfältig und bringt ständig neue Ideen ein, was sich als entscheidend erweisen wird, um das Medium in die Zukunft zu führen“, erklärt Tombouloglou. „Ich habe das Broadsign CMS und die Arbeit mit dem Broadsign-Team schon immer geliebt, aber jetzt kann ich dies innerhalb des Unternehmens und während einer außergewöhnlichen Wachstumsphase tun, was sehr aufregend ist.“