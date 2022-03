Um den aufstrebenden Bereich Advanced TV, der alle Werbeformen rund um Connected TV umfasst, weiter zu entwickeln, verstärkt sich der Screen-Vermarkter Goldbach Austria mit Phillip Pelz. Er wird dort die Position des Head of Product- & Partner Management Advanced TV besetzen.

Zuletzt war der 43-Jährige, der bereits über mehr als 17 Jahre Erfahrung in der Vermarktung digitaler Medien verfügt, für United Internet Media als Head of Sales für die Vermarktung von GMX.at und die Leitung der Niederlassung in Österreich verantwortlich.

Zu den neuen Aufgaben von Phillip Pelz zählen die Weiterentwicklung der Goldbach Advanced TV Werbeinventare, die Akquisition neuer Partnersender und der Ausbau der bestehenden Distributionsplattformen und Verbreitungswege. Zusätzlich zum Aufbau des Bereichs Advanced TV wird der studierte Medientechniker im Zuge seiner neuen Tätigkeit auch für Produkt- und Partnerthemen des Bereichs lineares TV zuständig sein.

„Ich freue mich, nach mehr als 12 Jahren zu meinen beruflichen Wurzeln zurückzukehren. An der neuen Aufgabe reizt mich vor allem die Möglichkeit, an der Entwicklung eines extrem spannenden, weil komplett innovativen, Bereichs mitzuwirken. Das Beste aus den beiden Welten TV und Online-Werbung zu verbinden – kaum ein anderer Vermarkter lebt diese Philosophie bereits so lange und so integrativ wie Goldbach – und nun auch innerhalb dieses neuen Medienkanals“, sagt Phillip Pelz.

„Ich könnte mir keinen geeigneteren Experten für den Auf- und Ausbau dieses wichtigen, zukunftsträchtigen Vermarktungsbereichs vorstellen. Mit Phillip Pelz gewinnen wir nicht nur einen bestens vernetzen Digital-Marketing Spezialisten, sondern auch einen Kenner der Branche, der stets am Puls der Zeit ist und über eine innovative Denke verfügt. Ein Profi nicht nur auf der technisch, fachlichen Seite, sondern auch auf der strategisch, innovativen Seite, der noch dazu mit viel Empathie sein Team leiten wird.“, kommentiert Josef Almer, Geschäftsführer von Goldbach Austria.