Auf der ISE 2022 wird Optoma sein Portfolio an visuellen Displaytechnologien präsentieren. Darunter fallen große Display- und Softwarelösungen für den Geschäfts-, Bildungs-, professionellen Installations- und Home-Entertainment-Markt.

In Halle 3, Stand 3D600 können sich Besucher über das Angebot von Optoma informieren. Mit dabei sind unter anderem die ultrahellen Laserprojektoren der Serien ZU1700, ZU1900 und ZU2200 mit bis zu 22.000 Lumen und großer Flexibilität für High-End-Installationen. Zudem ist das komplette Angebot an interaktiven Flachbildschirmen und Zubehör zu sehen. Hierzu werden auch interaktive Seminare angeboten, wobei eine virtuelle Teilnahme auch möglich ist.

Von LED bis Home Experience

Zudem gewährt Optoma erste Einblicke in das erweiterte Angebot an All-in-One-LED-Display-Lösungen und zeigt Use Cases, die Projection Mapping und Blending nutzen, um immersive Erfahrungen zu schaffen. Auch stellt das Unternehmen die Optoma Management Suite (OMS) vor, eine Remote-Display-Management-Lösung zur Rationalisierung des Betriebs durch Überwachung, Diagnose und Steuerung von Displays.

Besucher sehen außerdem das komplette Sortiment an professionellen Duracore-Laserprojektoren sowie neue Heimprojektoren, darunter der neueste 4K-UHD-Ultra-Short-Throw-Projektor mit Laser-Cinema-Technologie und geringer Verzögerung für einen Wettbewerbsvorteil beim Gaming.

„Wir freuen uns darauf, wieder mit unserer Branche und unseren geschätzten Partnern in Kontakt zu treten, um unsere einzigartigen Großdisplay- und Softwarelösungen für Projektion, interaktive Flachbildschirme und LED-Displays zu präsentieren – und dabei die Flexibilität und Breite unserer Produktpalette zu nutzen, die jeden Installationsbedarf abdeckt und gleichzeitig unseren Kunden einen bedeutenden Wert, Vorteile und Dienstleistungen bietet“, erklärt Thierry Millet, Optoma EMEA Managing Director.

Die ISE 2022 findet vom 10. bis 13. Mai 2022 in der Fira de Barcelona, Gran Via in Spanien statt.