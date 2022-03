Das laufende Jahr 2022 wird endlich wieder ein Event-Jahr. invidis und ISE bringen die DSS zurück in die Konferenzsäle mit Live-Publikum. In Barcelona starten wir am 11. Mai mit der DSS ISE, gefolgt von der DSS Europe am 6. und 7. Juli in München sowie unserer Dubai-Konferenz im Herbst.

Bevor wir auf den Konferenzen in die Zukunft schauen, erstmal ein kurzer Blick zurück in die Historie der DSS.