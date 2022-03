Samsung Electronics gibt eine neue Partnerschaft mit The Forestias by MQDC bekannt – Thailands größtem Immobilienentwicklungsprojekt, das Wald mit Wohn- und Gewerbeflächen kombiniert.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Samsung seine The Wall-Technologie für den Forest Pavilion liefern, der sich im Herzen des Projekts in Bangkok befindet, um ein besonders intensives Kinoerlebnis zu bieten. Die MicroLEDs ermöglichen ein 360-Grad-Kino im Forest Pavilion, das den Zuschauern ein einzigartiges visuelles Erlebnis bietet.

Die installierte Wand misst 38,7 mal 3,6 Meter und hat eine Gesamtfläche von 140 Quadratmetern. Der Screen besteht aus 384 Cabinets, die so angeordnet sind, das ein kontinuierliches Bild auf vier Seiten entsteht. Bei einer Auflösung von 46.080 x 4.320 Pixeln beinhaltet die Installation fast 200 Millionen Pixel. Der Raum mit The Wall wird auch „Chamber of Secrets“ genannt. Sie dient im Moment als Verkaufsgalerie und soll nach Abschluss des Projekts in ein gemeinsames Lernzentrum für die Bewohner umgewandelt werden.

„Dies ist eine der aufregendsten Kooperationen auf Weltklasseniveau zwischen führenden Unternehmen im Bereich der Neuheiten und des nachhaltigen Lebens. Ich möchte allen Beteiligten zu der starken Partnerschaft zwischen Samsung Electronics und Thailands größtem Immobilienentwicklungsprojekt – The Forestias by MQDC – gratulieren“, sagt Hyesung Ha, Executive Vice President of Visual Display Business bei Samsung Electronics.

Keerin Chutumstid, Präsidentin von The Forestias by MQDC, erklärt, dass die starke Partnerschaft mit Samsung Electronics das Engagement des Unternehmens bei der Verwirklichung seiner Vision sicherstellt. The Forestias by MQDC hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Wohnungsbauprojekte im Rahmen von „sustainnovation“ zu entwickeln.