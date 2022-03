Auch ohne ein angeschlossenes Notebook im Konferenzraum können Nutzer der neusten Samsung Digital Signage Produktfamilie Video-Calls starten, denn die neuen QHB / QMB / QBB Displays verfügen über integrierte Videokonferenz-Tools. SmartView+ erlaubt kabelloses Screen-Sharing sowie die simultane Darstellung mehrerer Bildschirminhalte. IT-Administratoren können vom Tizen Zero Konfigurator profitieren, der eine bequeme remote Einrichtung lokal installierter Bildschirme ermöglicht. Alle Displays bieten Dynamic Crystal Color und Samsungs UHD-Upscaling-Technologie.

„Das virtuelle Arbeiten mit Partnern und Kollegen im Home-Office oder in der Firmenzentrale ist mittlerweile für viele Arbeitsalltag geworden. Das bedeutet aber auch, dass die technische Ausstattung mit dieser Entwicklung Schritt halten sollte. Unsere neue UHD Signage Serie hat viele nützliche und vor allem benutzerorientierte Features bereits an Bord. So kann das Verkabeln des Notebooks im Konferenzzimmer und die richtige Eingangswahl am Display zeitraubend sein. Mit unserer neuen Produktfamilie können die Meetings ohne angeschlossenen Rechner gestartet werden. Mit der neuen upgrade-fähigen WebEngine Chromium M85, der Tizen 6.5 Plattform und der Quad-core CPU können auch grafikintensive Inhalte aus dem Internet wiedergegeben werden“, so Christoph Emde, Senior Product Manager Smart Signage bei Samsung Electronics GmbH. „All das vereinen die Displays unserer neuen QHB / QMB / QBB Produkt-Familie.“

Neue Features und einfache Verwaltung

SmartView+ bietet kabelloses Screen-Sharing und einfaches Umschalten zwischen den Teilnehmenden. Möglich ist zudem die gleichzeitige Darstellung von bis zu vier Teilnehmer-Bildschirminhalten. Der Tizen Business Manager ist das neue Samsung-Tool für IT-Administratoren, um gleichzeitig mehrere Digital Signage Screens an verschiedenen Orten zu betreuen: Über ihn können remote Konfigurationen vorgenommen und neue Apps auf die Geräte heruntergeladen werden. Zudem verfügen die Displays über das aktuelle Betriebssystem Tizen 6.5. Auch die frei konfigurierbaren Bildschirmmenüs dienen zusätzlich der Benutzerfreundlichkeit, denn die Menü-Ebenen können vom Administrator reguliert werden, um eine Fehlbedienung zu vermeiden.

Samsung bringt TV-Features in die B2B-Welt

Bei der Bildqualität bietet Samsung Dynamic Crystal Color – sie bietet satte und reine Farben, die mittels 10-bit-Processing realitätsnahe Bilder erzeugen, auf denen auch kleine Details zu erkennen sind. Zudem arbeiten die UHD Signage Displays mit der intelligenten UHD-Upscaling-Technologie von Samsung, deren Quantum Prozessor 4K-Inhalte in UHD-Qualität darstellen kann, auch wenn sie in einer niedrigen Auflösung vorhanden sind. Inhalte sollen somit bei nahezu allen Lichtverhältnissen ohne Spiegelungen dargestellt werden können. Ein weiteres Feature ist die Kalibrierung mittels Smartphone und passender App, die Inhalte wie beispielsweise Firmenlogos in den originalgetreuen Farben und Formaten abbilden kann.