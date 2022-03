18 Swiss Poster Awards in Gold, Silber und Bronze wurden unter 33 nominierten und insgesamt 220 eingereichten analogen und digitalen Kampagnen des Jahres 2021 vergeben (invidis berichtete).

Mit dem „Poster of the Year 2021“-Titel wurde Welti-Furrer, ein Umzugsunternehmen spezialisiert auf Kunstgegenstände, ausgezeichnet. Für die kreative Umsetzung der Kampagne „When Art has to move“ zeichnete die Agentur Ruf Lanz Zürich. Die Plakate zeigen ikonische Räume aus verschiedenen Kunstepochen leer auf Plakatflächen mit dem Hinweis, wie es aussieht, wenn die Spezialisten von Welti-Furrer da waren.

Diese kreative und ästhetische Werbekampagne erschien pünktlich zum Comeback der Art Basel und zelebriert die kunstvolle Leere. Welti-Furrer sicherte sich mit dieser Arbeit auch die Auszeichnung in Gold in der Kategorie „Commercial Local und Regional“.

Im Bereich DooH wurden die VBZ Verkehrsbetriebe, ebenfalls in Zusammenarbeit mit Ruf Lanz Zürich, mit dem Gold-Award ausgezeichnet. Die Kampagne verband die neue Streckenführung mit Motiven aus der Gastronomie.

Alle Gold-Award-Winner auf einen Blick • digitec.ch (Digitec Galaxus, Inhouse) in der Kategorie «Commercial National»

• Welti-Furrer Fine Art (Agentur Ruf Lanz Zürich) in der Kategorie «Commercial und Regional»

• Stiftung für das Tier im Recht (Agentur Ruf Lanz Zürich) in der Kategorie «Public Service»

• Museum Haus Konstruktiv (Agentur Ruf Lanz Zürich) in der Kategorie «Culture»

• VBZ Verkehrsbetriebe (Agentur Ruf Lanz Zürich) in der Kategorie «Digital Out of Home»

• Hôpitaux universitaires de Genève (Agentur Havas Village Genève) in der Kategorie «Out of Home

Innovations»

Der Hauptpreis für das «Poster of the Year 2021» wurde Welti-Furrer Fine Art persönlich überbracht. Alle prämierten Arbeiten wurden in einem Gewinnervideo zusammengefasst. Die traditionelle Poster Night vom Award-Veranstalter APG|SGA wird aufgrund der immer noch unsicheren Coronalage nächstes Jahr wieder stattfinden.