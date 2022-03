Zara setzt schon seit einigen Jahren auf ein cleanes, weißes Design in ihren Flagshipstores weltweit. Die Produkte stehen im Vordergrund, die Architektur bietet die Bühne. An diesem Konzept hat sich auch 2022 nichts verändert wie invidis in der vor ein paar Tagen eröffneten Emaar Dubai Hills Mall erleben konnte. Zara präsentiert sich noch hochwertiger als bisher – die Mall-Fassade ist zurücknehmend, kein LED oder blinke-blinke Visual Merchandise am Eingang. Die Warenpräsentation ist schon fast luxuriös, ob bei Schuhen oder der neuen Kosmetik-Line.

Digital Signage ist reduziert auf eine Handvoll LED-Wände, weitaus zurückhaltender als in früheren Zeiten. Allerdings passt der verbaute grobe LED Pixel Pitch nicht mehr ganz in die heutige Zeit. Stark wirkt der farbige Content, der im weißen Storeumfeld besonders auffällt und die überaus farbenfrohe Sommerkollektion 2022, Ein dankbarer Kontrast zum Store Design.

Überrascht waren wir von der großen Anzahl an Self-Service Touchpoints. Insbesondere in Dubai, wo Arbeitskosten relativ günstig ist und der Onlinehandel nicht die Bedeutung hat wie in Nordamerika oder Europa. Doch der neuste Zara in Dubai Hills bietet die ganze Bandbreite an digitalen Touchpoints von Self-Checkout bis hin zu einem automatischen Pick-up Locker, wo online bestellte Waren am Automaten abgeholt werden können. Zara-Mutter Inditex setzt dabei wieder auf die Lösungen des estnischen Click & Collect Spezialisten Cleveron, die bereits mehr 5.000 Terminals weltweit installiert haben.

Es geht auch bunt – Digital bei Lefties

Ganz anders präsentiert sich die Zara-Schwester Lefties in Dubai Hills. Hier findet der Käufer und Digital Signage Fan großflächige LED-Installationen hinter der Kasse, im Store und natürlich auch im Schaufenster. Inditex setzt dabei auf eine transparente LED, um den Blick in den Store nicht zu blocken.