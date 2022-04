LG Business Solutions und Densitron, laut eigenen Angaben globaler Marktführer in der Mensch-Maschine-Interaktion, kooperieren für die Sektoren Broadcast und Control Room: Das dort etablierte Intelligent Display System (IDS) von Densitron und die IP-vernetzten Displays von LG sollen künftig zusammen mehr integriert und weiterentwickelt werden.

Die Display-Lösungen von LG unterstützen eine Vielzahl an IP-Kommunikationsprotokollen und eignen sich somit für professionelle Installationen auf Basis der IDS-Plattform. Reuben Such, Global Business Director bei Densitron IDS, erklärt: „Schon beim ersten Gespräch mit LG wurde klar, dass das Unternehmen sich noch stärker im Rundfunkbereich etablieren möchte. LG hat sich angeschaut, wie Bildschirme im Medienbereich gesteuert werden können und ob das Unternehmen seinen Kunden mithilfe von Integratoren und Channel-Partnern eine zuverlässige Benutzeroberfläche bieten kann. Genau dafür sind wir mit der IDS-Plattform der ideale Partner.“

Integration als Priorität

Der Schwerpunkt der Partnerschaft liegt zunächst auf einfacheren Kontrollraumanwendungen. Reuben Such sieht daneben Potenzial für den Einsatz von IDS mit anderen für Studioumgebungen geeigneten LG-Produkten: „LG bietet eine breite Palette an Digital Signage-Produkten für Studios sowie eine Vielfalt von Displays in allen Größen. Fürs Erste konzentrieren wir uns aber darauf, die Integration von IDS und den IP-Bildschirmen von LG voranzubringen.“

Die Partnerschaft mit Densitron soll in diesem Jahr bei den LG Eco-Partner Open Day Events in Eschborn vorgestellt werden. Hier werden die Unternehmen die Partnerschaft anhand einer vollständigen Installation mit der IDS-Plattform und LG-Displaylösungen im Detail erläutern.