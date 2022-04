AVer stellt die 4K-Konferenzkamera AVer CAM550 für den Einsatz in mittelgroßen bis großen Meetingräumen vor. Sie verfügt über zwei 4K-Objektive. Die PTZ-Kamera erfasst mit ihrem 12-fachen optischen Zoom – was einem 24-fachen Gesamtzoom entspricht – die einzelnen Meeting-Teilnehmer, während das KI-Objektiv mit 95 Grad Sichtfeld einen Panoramablick in den Meeting-Raum ermöglicht.

Die CAM550 ist unter anderem kompatibel mit Zoom, Microsoft Teams, Skype, Skype for Business, Google Meet und Microsoft Lync.

Automatische Anpassung an Teilnehmeranzahl

Mit Dynamic Framing fokussiert die AVer CAM550 alle Teilnehmer im Raum, auch diejenigen, die später dazu kommen. Das sekundäre KI-Objektiv erkennt die Neuankömmlinge selbständig, die PTZ-Kamera passt daraufhin den Bildausschnitt automatisch an. Auf diese Weise soll die Dynamic-Framing-Funktion den Ablauf von Meetings optimieren. Ein manuelles Nachjustieren der Kamera entfällt, selbst wenn weitere Teilnehmer während des Meetings hinzukommen.

Über die integrierte KI-Gestenerkennung wird die Kamera kontaktlos per Handzeichen oder über die mitgelieferte IR-Fernsteuerung aus der Ferne bedient. Die Smart Gallery-Funktion ermöglicht es, per KI-Gesichts- und Körpererkennungstechnologie wahlweise nur die Gesichter oder den gesamten Oberkörper der Teilnehmer passend zuzuschneiden.

Eine neue Funktion der mitgelieferten PTZApp 2, die AVer USB-Kameras mit Shure- und Sennheiser-Mikrofonen verbindet, ist Preset Link: Die Kamera identifiziert den aktuellen Sprecher automatisch und passt ihr Sichtfeld sofort per Sprachverfolgung an die voreingestellten Bereichseinstellungen an.

Die AVer Virtual Streaming-Technologie macht die CAM550 als Kamera-Videoquelle für virtuelle Meetings über eine einzige Ethernet-Verbindung verfügbar. Außerdem vereinfacht ein PoE+-Anschluss die Einrichtung und reduziert die Installationskosten.

Die AVer CAM550 ist ab sofort zum unverbindlichen Verkaufspreis von 1.609 Euro inklusive Mehrwertsteuer im Handel erhältlich.