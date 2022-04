Ein spannender Versuch startet in den USA: Der Broadcaster Sinclair – Betreiber von hunderten von Lokal-TV und Sportkanälen und erzkonservativer glühender Trump-Unterstützer – kooperiert mit dem Digital Signage Service Anbieter USSI Global um DooH-Screens via rückkanalfähigen digitalen TV-Sendeanlagen mit Content zu versorgen. So berichtet der invidis-Partner Sixteen-Nine am Gründonnerstag.

Der Pilotbetrieb der Sinclair Broadcast Group und des Digital Signage Integrators USSI Global erfolgt mit einem DooH-Netzwerk von in EV-Ladesäulen integrierte Screens. Die Übertragung der lokalen Inhalte, DooH-Werbung und Daten erfolgt über den NextGen Broadcast-Standards (ATSC 3.0), dem nordamerikanischen Pendant zum europäischen DVB-Standard, der als DVB-RCT auch rückkanalfähig ist. Allerdings ermöglichte der europäische DVB-RCT Rückkanal nur die Übertragung von ein paar Kilobytes pro Sekunde. Die Entwicklung wurde daher eingestellt.