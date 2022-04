Onlogic stellt den lüfterlosen Edge-PC CL250 vor. Das System wurde für industrielle IoT- und Edge-Computing-Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Es ergänzt die Industrie-PC-Serie CL200 des Unternehmens.

Der CL250 eignet sich als Industrie-Gateway, SCADA-Gerät, Automatisierungssteuerung oder für jede Anwendung, die einen kompakten und verlässlichen Computer erfordert. Dank der Montageoptionen sowie Komponenten und Funktionen auf Industrie-Niveau kann er laut Onlogic nahezu überall installiert werden.

Auf Intel übergegangen

„Die CL200-Serie gehörte in den vergangenen Jahren dank ihrer überzeugenden Kombination aus geringer Größe, Leistung und Konnektivität zu unseren beliebtesten Geräten“, erklärt Mike Walsh, Product Manager für die Produktlinie der Industrie-PCs bei Onlogic. „Mit dem CL250 sind wir zu einem leistungsfähigeren Intel-Prozessor übergegangen. Außerdem haben wir den verfügbaren Speicher verdoppelt. Gleichzeitig konnten wir den Preis gegenüber den Vorgängermodellen senken.“

Der CL250 wird von einem Intel Apollo Lake Pentium J3455 Prozessor betrieben. Er verfügt über 8 Gigabyte Dual-Channel-Speicher. Das System wird passiv gekühlt. Dabei ermöglicht das Gehäuse aus extrudiertem Aluminium die natürliche Konvektion von den internen Komponenten zur Umgebungsluft. Das belüftungsfreie System hat keine beweglichen Teile. So kann es auch in schadstoffbelasteten Fabriken, Warenlagern und anderen industriellen Umgebungen arbeiten. Der CL250 hat einen Betriebstemperaturbereich von 0 bis 40 Grad Celsius.

Viele Anschlussmöglichkeiten

Für seine kompakte Größe von 115,5 mal 82 mal 34 Millimetern bietet der CL250 eine relativ große Auswahl an industrieorientierten I/O. Darunter befinden sich zwei USB 3.2 Gen 1 Ports, zwei 1GbE-LAN-Ports und zwei Mini Display-Ports. Auf der Unterseite des Systems befinden sich ein 9-poliger RS232 Box-Header-Anschluss und ein USB 2.0-Anschluss. Auf der Oberseite gibt es vier Antennenlöcher für optionales Wi-Fi über die beiden MPCIE-Steckplätze des Systems – einer in voller Höhe, einer in halber Höhe. Für eine einfache Installation kann das System über Vesa, Wandmontage oder eine DIN-Schiene befestigt werden.

Der CL250 kann mit Ubuntu Linux oder Windows 10 IoT konfiguriert werden. Dieses neue System ist außerdem eines der ersten Onlogic-Systeme, das für den Einsatz mit Red Hat Enterprise Linux zertifiziert wurde. Ein integrierter MicroSD-Kartensteckplatz ermöglicht zusätzlichen Wechselspeicher. Gleichzeitig kann ein integrierter m-Sata-Anschluss eine SSD mit bis zu 1 Terabyte aufnehmen. Das System nutzt die Intel Platform Trust Technology, eine Firmware-Implementierung von TPM. Sie entspricht den TPM-2.0-Standards.